No 24. novembra uz laiku Daugavpilī mainīsies transporta kustības organizācija pie Vienības laukuma
No 24. novembra līdz 6. janvārim mainīsies transporta kustības organizācija Vienības un Parādes ielā pie Vienības laukuma.
No 24. novembra līdz 6. janvārim transportlīdzekļu satiksmei būs slēgts Vienības ielas posms no Rīgas ielas līdz Parādes ielai. Satiksmes ierobežojumi ieviesti saistībā ar Ziemassvētku un Jaungada pasākumu sagatavošanas un norises darbiem, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.
Slēgto Vienības ielas posmu varēs apbraukt pa Parādes ielu: tās posmā no Vienības ielas līdz Teātra ielai tiks organizēta divvirzienu kustība, savukārt transportlīdzekļu apstāšanās būs aizliegta.
Parādes ielā pirms krustojuma ar Vienības ielu tiks uzstādīta ceļa zīme Nr. 207 "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" jeb STOP zīme. Tā nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam pirms krustojuma obligāti pilnībā jāaptur transportlīdzeklis neatkarīgi no tā, vai krustojumā ir citi satiksmes dalībnieki.
Ceļa zīmes tiks uzstādītas no 24. novembra plkst. 21.00, un noteiktā satiksmes organizācijas būs spēkā līdz 6. janvāra plkst. 21.00. Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai, kas parādīta zemāk.