Darja Mošinska (foto: Valsts policija)
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Šodien 20:43
Meklē Viļānos pazudušo, 2007. gadā dzimušo Darju Mošinsku. Jaunietei iespējamas veselības problēmas
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas meklē 2007. gadā dzimušo Darju Mošinsku, kura pēdējo reizi redzēta 23. novembrī ap pulksten 16.00 Viļānos. Viņai ir iespējamas veselības problēmas.
Darja Mošinska (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 170 cm, īsi, gaiši mati. Bija ģērbusies melnā vējjakā, baltā cepurē, baltos apavos un rozā biksēs.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!