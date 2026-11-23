Kulbergs vēl nevērtē Jāņa Rozes kandidatūru KNAB vadītāja amatam un izsaka bažas
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pagaidām atturas vērtēt konkursa komisijas virzīto Jāņa Rozes kandidatūru Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amatam, jo vēl nav iepazinies ar atlases materiāliem un nav ticies ar kandidātu.
Pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes premjers žurnālistiem sacīja, ka viņu satrauc fakts, ka konkursā faktiski izraudzīts viens kandidāts, jo šādā situācijā esot ierobežotas izvēles iespējas. Vienlaikus Kulbergs uzsvēra, ka būtiskākais uzdevums nākamajam KNAB vadītājam būs sabiedrības uzticības atjaunošana birojam.
Premjera ieskatā birojs ir nodrošināts ar nepieciešamajiem resursiem un finansējumu, taču sabiedrībā bieži rodas priekšstats, ka daudzas izmeklēšanas nebeidzas ar rezultātu. Tāpēc esot jāfokusējas uz darba kvalitāti un jāpanāk, lai korupcijas lietu izmeklēšanas rezultāti būtu pārliecinošāki. Kulbergs pauda vēlmi tuvākajā laikā tikties ar Rozi, lai izprastu viņa redzējumu par KNAB turpmāko darbību.
Jau ziņots, ka KNAB priekšnieka vietnieku operatīvo darbību jautājumos Rozi KNAB priekšnieka amatam izraudzījās konkursa komisija. Par kandidatūru vēl būs jālemj valdībai un Saeimai.