Iniciatīva “Dāvāsim bērniem gaišākus Ziemassvētkus” aicina uzrakstīt bērniem sirsnīgu svētku vēlējumu
Priecīgs bērns reti liek mums aizdomāties par to, kā viņš jūtas, taču, ieraugot bērnu bēdīgu, satrauktu vai dusmīgu, bieži vien steidzamies viņu mierināt, ne vienmēr aizdomājoties par šo emociju patiesajiem iemesliem. Tuvojoties Ziemassvētkiem, kad apkārt valda svētku prieks un gaidas, pieņemt šādas sajūtas var būt vēl grūtāk. Lai atgādinātu, ka visas emocijas ir dabiskas un nozīmīgas, SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar mazumtirgotāju “Lidl” uzsāk Ziemassvētku iniciatīvu “Dāvāsim bērniem gaišākus Ziemassvētkus”, aicinot ikvienu uzrakstīt bērniem sirsnīgu svētku vēlējumu, tādējādi sniedzot viņiem iedrošinājumu un atbalstu.
“Ziemassvētku laiks bieži tiek saistīts ar prieku, kopā būšanu un ģimeniskumu, taču ne visiem bērniem šis laiks ir vienkāršs. Bērniem, kuri piedzīvojuši zaudējumu, šķiršanos no tuviniekiem vai citus sarežģītus dzīves notikumus, svētki var raisīt arī skumjas, ilgas un nedrošību. Mums, pieaugušajiem, ir svarīgi atcerēties, ka bērnam nav jābūt priecīgam tikai tāpēc, ka ir svētki. Dažkārt pats nozīmīgākais, ko varam dot, ir pieņemšana, uzklausīšana un apliecinājums, ka visas viņa sajūtas ir svarīgas un viņam nav jāpaliek ar tām vienam. Tāpēc īpaši novērtējam šo “Lidl” iniciatīvu, kas ir iespēja ikvienam kļūt par daļu no bērnam veltīta sirsnīga un iedrošinoša vēstījuma,” saka Ilze Paleja, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Dažkārt pietiek vien ar dažiem siltiem vārdiem, lai bērns sajustu iedrošinājumu un atbalstu. Arī no cilvēka, kuru viņš nepazīst, saņemts vēlējums var atgādināt, ka viņš ir svarīgs un par viņu rūpējas ne tikai tuvākie cilvēki, bet arī plašāka sabiedrība. Tieši šī doma ir pamatā SOS Bērnu ciematu asociācijas un “Lidl” kopīgi īstenotajai Ziemassvētku iniciatīvai, kas šogad tiek organizēta pirmo reizi.
Jau no šodienas līdz pat 13.decembrim “Lidl” veikalu apmeklētāji pēc iepirkšanās pie veikala izejas varēs noskenēt QR kodu un uzrakstīt personīgu Ziemassvētku vēlējumu SOS Bērnu ciematu bērniem. Visi kampaņas laikā saņemtie vēlējumi pie bērniem nonāks pirmssvētku organizētā pasākumā.
“Tuvojoties Ziemassvētkiem, daudz domājam par to, kā iepriecināt savus tuviniekus, taču šis ir arī īstais brīdis, lai aizdomātos par to, kādu prieku varam sagādāt arī citiem. Aicinām mūsu klientus no veikaliem doties prom ne tikai ar pirkumiem, bet arī ar gandarījumu par labi padarītu darbu. Sirsnīga vēlējuma uzrakstīšana aizņems vien dažas minūtes, taču apziņa, ka esi palīdzējis padarīt kāda bērna dienu gaišāku, var saglabāties vēl ilgi pēc svētkiem,” pauž Monika Anilione, “Lidl” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Baltijas valstīs.
Nodrošinās arī bezmaksas terapiju atbalstu
Sirsnīgi vēlējumi nav vienīgais veids, kā SOS Bērnu ciematu asociācija un “Lidl” šogad rūpēsies par bērnu emocionālo labbūtību. Lai vairāk bērnu varētu saņemt viņiem nepieciešamo speciālistu palīdzību, “Lidl” finansēs 1500 terapiju konsultācijas 150 bērniem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
“Vēlamies, lai šī Ziemassvētku iniciatīva ne tikai vienotu cilvēkus, daloties sirsnīgos vēlējumos, bet arī sniegtu bērniem atbalstu, kura nozīme saglabāsies vēl ilgi pēc svētkiem. Savlaicīga speciālistu palīdzība ir ļoti būtiska bērnu emocionālajai labbūtībai, tāpēc priecājamies iesaistīties, lai tā būtu pieejama lielākam skaitam bērnu, kuriem tā ir nepieciešama,” norāda Monika Anilione, “Lidl” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Baltijas valstīs.
Terapijas ir nozīmīga daļa no SOS Bērnu ciemata darba ar bērniem, tomēr ne visi bērni, kuriem šāds atbalsts ir nepieciešams, to var saņemt laikus. Finansiālas grūtības, speciālistu pieejamības ierobežojumi un garās rindas bieži vien apgrūtina palīdzības saņemšanu. “Lidl” finansētās konsultācijas sniegs iespēju lielākam skaitam bērnu saņemt regulāru un viņu individuālajām vajadzībām pielāgotu atbalstu.
Ilze Paleja skaidro: “Bērni, kuri piedzīvojuši traumatiskus notikumus vai ilgstoši dzīvojuši nedrošos apstākļos, nereti ar savu pieredzi un tās radītajām emocijām nespēj tikt galā pašu spēkiem. Terapijas ir nozīmīgs atbalsts, kas bērnam drošā vidē palīdz izprast un pārstrādāt piedzīvoto, labāk izprast savas emocijas, atgūt drošības sajūtu un pakāpeniski veidot uzticēšanos citiem cilvēkiem. Jo savlaicīgāk bērns saņem viņam nepieciešamo palīdzību, jo lielākas iespējas novērst grūtību padziļināšanos un stiprināt viņa emocionālo labbūtību ilgtermiņā. Diemžēl speciālistu pieejamība un finansiālie šķēršļi var liegt bērniem saņemt palīdzību brīdī, kad tā visvairāk nepieciešama. Tāpēc esam no sirds pateicīgi “Lidl” par ieguldījumu, palīdzot bērniem, kuriem šis atbalsts ir tik ļoti vajadzīgs.”
Uzrakstīt sirsnīgu Ziemassvētku vēlējumu bērniem iespējams šeit: http://ziemassvetkus.berniem.lidl.lv
SOS Bērnu ciematu asociācija ik dienu sniedz atbalstu bērniem un ģimenēm, kuras saskaras ar dažādiem dzīves izaicinājumiem. Organizācija rūpējas par bērnu drošību un emocionālo labbūtību, palīdzot nodrošināt vidi, kurā ikviens bērns var justies mīlēts, uzklausīts un saprasts. Nozīmīga šī darba daļa ir arī psiholoģiskais atbalsts, kas palīdz bērniem pārvarēt grūtus pārdzīvojumus, stiprināt pašapziņu un veidot drošas attiecības ar apkārtējiem.