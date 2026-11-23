Brēmaņa palīgs Saeimā būs Arigo Toro jeb Gobzems
Par 15. Saeimas deputāta Rūdolfa Brēmaņa (SV/AJ) palīgu kļuvis bijušais politiķis Arigo Toro, kurš pirms vārda maiņas bija zināms kā Aldis Gobzems.
Saeimas mājaslapā pie Brēmaņa profila norādīts, ka deputātam ir divi palīgi - Gints Robalts un Arigo Toro. Brēmanis darbojas frakcijā "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši" (SV/AJ) un ieņem frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amatu.
Toro iepriekš Latvijas politikā bija pazīstams kā Gobzems. Pirms 14. Saeimas vēlēšanām viņš izveidoja partiju, kas vēlāk darbojās ar nosaukumiem "Likums un kārtība", "Katram un katrai", "Platforma 21", bet pirms 15. Saeimas vēlēšanām tika pārdēvēta par "Gobzema sarakstu".
Pēc neveiksmes 14. Saeimas vēlēšanās Gobzems paziņoja par aiziešanu no politikas, pārcēlās uz dzīvi Spānijā un mainīja vārdu uz Arigo Toro. Kā šomēnes medijiem atklāja partijas "Gobzema saraksts" valdes loceklis Agris Freifalts, politiskais spēks pēc neveiksmīgā starta 15. Saeimas vēlēšanās neplāno likvidēties, bet gatavojas pārmaiņām partijas struktūrā.
15. Saeimas vēlēšanās "Gobzema saraksts" ieguva 0,98% balsu, neiekļuva parlamentā un zaudēja tiesības uz turpmāku valsts finansējumu. Savukārt Brēmanis parlamentā tika ievēlēts no SV/AJ saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā.