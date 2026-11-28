Jau vairākus gadus notiek cīņa starp Rīgu un Tallinu, kur tad īsti parādījās pasaulē pirmā Ziemassvētku egle.
Sabiedrība
Šodien 05:41
Igauņi atkal uzvar latviešus! Rīga ir padevusies Tallinai cīniņā par to, kurā pilsētā bijusi pirmā Ziemassvētku egle
Pirms 16 gadiem Rīga ar lielu vērienu svinēja pirmās Ziemassvētku egles 500. gadadienu. Leģenda par to, ka tieši Rīgā 1510. gadā pie Melngalvju nama izrotāta pasaulē pirmā Ziemassvētku egle, Latvijas galvaspilsētai savulaik palīdzēja piesaistīt tūkstošiem tūristu un tās vārdam izskanēt tālu aiz valsts robežām. Taču tagad šķiet, ka Rīga šo godu klusām atdevusi kaimiņiem igauņiem, kuri ne mirkli nav pārstājuši apgalvot, ka pirmā Ziemassvētku egle pasaulē uzstādīta tieši Tallinā.
Abu Baltijas galvaspilsētu sāncensība par pirmās Ziemassvētku egles godu ilgst jau gadiem. Rīga atsaucas uz 1510. gadu, savukārt Tallina lepojas ar vēl senāku vēsturi - 1441. gadu. Lai gan vēsturnieki apšauba abu pilsētu pretenzijas uz šo titulu, tas nav traucējis Ziemassvētku egles leģendai kļūt par nozīmīgu tūristu piesaistes līdzekli. Šomēnes to ar jaunu sparu atdzīvināja tallinieši!