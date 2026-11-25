Budžets, kas prasīja izturību
Sarunas par Eiropas Savienības 2027. gada budžetu Briselē ilga 22 stundas bez pārtraukuma un beidzās 11. novembrī ap pulksten 6.40 no rīta, tieši Lāčplēša dienā. No Eiropas Parlamenta puses galvenais atbildīgais par budžetu šajās sarunās bija sociāldemokrātu deputāts Nils Ušakovs. Šķiet, šoreiz rezultātu izšķīra izturība.
Kā praksē izskatās 22 stundu sarunas
Viss notiek Eiropas Savienības (ES) Padomes ēkā. Padome pārstāv visu 27 dalībvalstu valdības, un tieši ES padome ir galvenā lēmēja Eiropā. Prezidējošā valsts pēc rotācijas principa pašlaik ir Īrija.
Eiropas Parlamenta (EP) delegācijai, kas paritātes labad sastāv no 27 deputātiem, bija jāatrod kompromiss tieši ar dalībvalstu vēstniekiem. Budžets vienlaikus jāatbalsta gan valdību pārstāvjiem, gan deputātiem. Ja kāda puse kaut kam iebilst, budžeta nav.
10. novembrī ap pulksten deviņiem no rīta visi sāka pulcēties Padomes ēkā. Deputāti iekārtoja savu štābu vienā no zālēm 7. stāvā, 27 ES dalībvalstu vēstnieki, kas ir šīs mājas saimnieki, ieņēma vietas savos kabinetos.
Un sākās… Tikšanās pilnā sastāvā, atsevišķi – vairākas tikšanās šaurākā lokā, nemitīgas konsultācijas pa telefonu, “WhatsApp” un “Signal”. Pēc katras tikšanās visi atkal šķiras, lai situāciju izrunātu savējo lokā, – deputāti savā, vēstnieki savā.
“Tā tas turpinājās 22 stundas – satiekamies, dodamies pie savējiem saskaņot pozīciju, satiekamies, dodamies pie savējiem. Un tā pa riņķi – kā karuselī. Kamēr es kopā ar Budžeta komitejas vadītāju tikos ar Īrijas pārstāvjiem, kas vadīja sarunas no Padomes puses, pārējie deputāti vismaz varēja uz brītiņu iziet no ēkas. Bet mēs paši ne, fiziski nebija laika. Labi, ka vēlu vakarā mājas saimnieki uzcienāja visus ar sviestmaizēm. Izgāju no Padomes ap septiņiem no rīta, pagulēju pāris stundu, un bija jābrauc atpakaļ uz darbu – uz plenārsēdi,” stāsta Nils Ušakovs.
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Citāts: “Satiekamies, dodamies pie savējiem saskaņot pozīciju, un tā pa riņķi – kā karuselī. Tā tas turpinājās 22 stundas.”
Par ko visi strīdējās
Sarunas notika laikā, kad naudas trūkst visā Eiropā. Latvijā valdība tieši šajās dienās runā par to, ka valsts izdevumi četru gadu laikā jāsamazina par trim miljardiem eiro.
Vēl smagākas debates notiek par ES jauno septiņu gadu budžetu 2028.–2034. gadam, ko donorvalstis Vācija un Nīderlande pieprasa samazināt par simtiem miljardu eiro. Šogad var neizdoties to pieņemt.
Arī par 2027. gada budžetu strīds bija ļoti vienkāršs – par naudu. Jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar sākotnējo budžeta projektu. ES Padome piedāvāja šo projektu samazināt par miljardu eiro, savukārt Eiropas Parlaments – palielināt par 1,17 miljardiem eiro.
Tāpēc šogad kompromisa meklēšana ievilkās līdz pat pulksten 6.40 nākamajā rītā. Pēc Ušakova teiktā, tas ir absolūts rekords. “Vēl pavasarī mēs ar komandu jokojām, ka šis budžets atgādina stereotipisku Austrumeiropas valsts budžetu. Viss apkārt brūk, naudas nav, kaut kas ir jāgriež. Toreiz tas šķita pārspīlēti. Tagad – pat pārāk maigi teikts,” Ušakovs par budžetu ironizēja oktobrī preses konferencē Strasbūrā.
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Ko tas nozīmē Latvijai
Panāktais kompromiss – “nogriezto” miljardu atjaunoja un pielika vēl 0,3 miljardus eiro. Šajos apstākļos tas ir cienījams rezultāts. Trešdien, 25. novembrī, par ES 2027. gada budžeta galīgo redakciju balso Eiropas Parlaments.
Kompromiss paredz papildu finansējumu Latvijā ļoti pieprasītām programmām: studentu apmaiņas programmai “Erasmus+” – 14 miljonus eiro, zinātnes programmai “Horizon Europe” – 21,5 miljonus, kā arī lielāku atbalstu civilās aizsardzības mehānismam. Vēl 25 miljoni eiro paredzēti ārējo robežu pārvaldībai, lai apmaksātu tehniku un aprīkojumu robežu apsardzībai, bet 10 miljoni eiro – militārajai mobilitātei.
“ES nauda ir skolu remonti, ceļi un slimnīcas, programmas studentiem un zinātnei,” atgādina Ušakovs.
Mākslīgais intelekts un budžets
Līdztekus darbam pie budžeta Ušakovs ir autors projektam, kas paredz ieviest mākslīgo intelektu (MI) EP Budžeta komitejas darbā. Sistēmas izstrāde pašlaik turpinās, un plānots, ka nākamgad MI jau varēs sākt izmantot praksē.
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Pēc Ušakova teiktā, visticamāk, šis būs pirmais gadījums, kad MI izmantos Eiropas Parlamenta likumdošanas darbā, nevis tikai tulkojumiem vai izziņu sagatavošanai.
“Mākslīgais intelekts ir laba lieta. Bet, kad līdz septiņiem rītā jāņem uz izturību 27 valdību pārstāvji, tas nepalīdzēs,” piebilst Nils Ušakovs.