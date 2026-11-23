Višvanatu ģimene paziņo, ka uzsākusi juridisku cīņu un izsūtījusi brīdinājumus trīs Latvijā pazīstamām personām
Atklātā vēstulē medijiem skandālā nonākusī Višvanatu ģimene paziņojusi, ka uzsākusi juridisku cīņu, lai aizstāvētu savas ģimenes godu, reputāciju un personisko drošību.
Jau ziņots, ka šī gada oktobrī skandālā nonāca Višvanatu ģimene, kad Saeima steidzamības kārtā piešķīra Latvijas pilsonību Indijā dzimušajai Divjai Kananai Višvanatai. Pēc tam tika apšaubīta viņas norādītā izglītība, zinātniskās publikācijas un pilsonības piešķiršanas pamatojums, taču pati Višvanata pārmetumus noraidīja.
Pēc Valsts prezidenta aicinājuma novērst radušās šaubas Saeima atcēla likumu par Divjas Višvanatas atzīšanu par Latvijas pilsoni, savukārt Ģenerālprokuratūra sāka pārbaudi par pilsonības piešķiršanas apstākļiem, kurā vērtēs arī viņas vīra - uzņēmēja Kanana Višvanata Latvijas pilsonības iegūšanu 2023. gadā.
Nu Višvantu ģimene atklātā paziņojumā medijiem norādījusi, ka uzsakusi juridisku cīņu, lai aizstāvētu savas ģimenes godu, reputāciju un personisko drošību, norādot, ka "lgstošā apvainojumu, rasistisku uzbrukumu, draudu un iejaukšanās privātajā dzīvē kampaņa ir tālu pārsniegusi pieļaujamās sabiedriskās diskusijas robežas".