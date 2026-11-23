Talsu novadā atrasti miruši kucēni - aicina atsaukties aculieciniekus
21. novembrī Talsu novadā, Abavas pagastā, meža nogabalā "Vanemas meža novads" kāds pāris pastaigas laikā ar savu suni meža stigas malā atraduši trīs kucēnus, no kuriem divi bija miruši.
Valsts policija norāda, ka ziņojums par notikušo saņemts 21. novembrī plkst. 15.00. Pēc veterinārārstes sacītā, kucēni varētu būt aptuveni 10 – 12 dienu veci un, visticamāk, līdz atrašanas brīdim mežā bija pavadījuši aptuveni diennakti. Kā arī veterinārārste, izvērtējot kucēnu svaru, ņemot vērā to vecumu, pieļauj iespēju, ka vismaz viens no kucēnu vecākiem ir lielas šķirnes suns.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā.
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri, iespējams, pamanījuši, ka kādam kaimiņam vai paziņam ir bijusi grūsna kucīte vai nesen dzimuši kucēni. Tāpat aicinām atsaukties personas, kuru rīcībā ir informācija par nesen dzimušu kucēnu pazušanu. Aicinām atsaukties tos iedzīvotājus, kuri 21. novembrī vai iepriekšējās dienās atradās Abavas pagasta apkārtnē un, iespējams, pamanījuši aizdomīgas personas vai transportlīdzekļus meža teritorijā. Aicinām informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112. Tāpat VP aicina kucēnu saimnieku atsaukties un vērsties Valsts policijā.