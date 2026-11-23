FOTO: bijušās Jēkabpils cukurfabrikas teritorijā atrastas 60 tonnas neatbilstoši uzglabāta kristāliskā sēra
Pateicoties iedzīvotāju ziņojumiem, Valsts vides dienests (VVD) bijušās Jēkabpils cukurfabrikas teritorijā konstatējis aptuveni 60 tonnas kristāliskā sēra, kas uzglabāts neatbilstošos apstākļos.
Sērs tiek uzglabāts nefasētā veidā noliktavas ēkā, kurai daļēji nobrukusi siena un jumts, tādēļ daļa vielas bijusi pakļauta tiešai laikapstākļu ietekmei. VVD nekavējoties uzdeva teritorijas īpašniekam nosegt atklātajā noliktavas daļā esošo sēru, un tas operatīvi tika paveikts.
Teritorijas apsekošanu VVD veica šā gada 4. novembrī. Tās laikā konstatēts, ka īpašums ir iežogots un tajā atrodas vairākas fiziski nolietojušās ēkas. Izvērtējot teritorijas ortofotoattēlus, secināts, ka noliktavas sienas bojājumi radušies 2026. gadā. Iespējams, teritorijā uzglabātais sērs saglabājies no laika, kad šajā vietā darbojās Jēkabpils cukurfabrika un tas tika izmantots cukura ražošanas procesā.
Lai noskaidrotu vielas turpmākās izmantošanas iespējas un atbilstošāko apsaimniekošanas veidu, sēra paraugs nodots testēšanai. Sērs tiek plaši izmantots arī dārzkopībā augsnes paskābināšanai, piemēram, dārza melleņu audzēšanā. Testēšanas rezultāti palīdzēs noteikt, vai uzglabātais sērs klasificējams kā ķīmiska viela vai produkts, vai arī kā bīstamie atkritumi. No šīs klasifikācijas būs atkarīga turpmākā rīcība objektā.
Ņemot vērā objekta īpašnieka pausto viedokli, sēra turpmākā apsaimniekošana tiks nodrošināta 10 mēnešu laikā. VVD šo termiņu iekļaus lēmumā par veicamajām rīcībām un uzraudzīs tā izpildi. Pēc testēšanas rezultātu un citas informācijas izvērtēšanas VVD pieņems lēmumu par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu drošu sēra apsaimniekošanu un novērstu iespējamo apdraudējumu videi.
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Par konstatēto situāciju informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija un Jēkabpils novada pašvaldība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu iesaisti atbilstoši katras institūcijas kompetencei. Sērs ir viegli uzliesmojoša viela, kas degšanas procesā izdala toksisku un kodīgu sēra dioksīdu (SO₂), tādēļ tā droša uzglabāšana ir būtiska cilvēku veselības un apkārtējās vides aizsardzībai.