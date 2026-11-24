Pretrunīgi vērtēti televīzijas šovi un valsts kapitāls: kādu lomu mediju tirgū spēlē "Tet"?
Lai gan lēmums par Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) reformu pagaidām atlikts un atstāts jaunās valdības ziņā, mediju nozarē atkal uzvirmojušas diskusijas par konkurences apstākļiem starp sabiedriskajiem un komerciālajiem medijiem. Situāciju vēl sarežģītāku padara sarūkošais reklāmas tirgus un pieaugošās darbības izmaksas, kas īpaši smagi skar reģionālos medijus. To pastāvēšana nereti lielā mērā atkarīga no valsts atbalsta un iespējas iegūt finansējumu projektu konkursos.
Sabiedriskie mediji zem lupas
Atšķirīgie finansēšanas apstākļi ietekmē arī to, kādu saturu mediji var atļauties veidot - īpaši izklaides segmentā, kurā sabiedriskie un komerciālie mediji faktiski konkurē par vienu un to pašu skatītāju. Izskan viedoklis, ka sabiedriskajai televīzijai, izmantojot valsts budžeta finansējumu, nevajadzētu tieši konkurēt ar komerckanāliem izklaides tirgū, piemēram, iepērkot un demonstrējot filmas, seriālus un izklaides šovus. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka sabiedrisko mediju darbību nosaka sabiedriskais pasūtījums, kura ietvaros jānodrošina ne tikai ziņas un analītika, bet arī izglītojošs, kultūras un izklaides saturs.
Publiskajā telpā jautājumi par nodokļu maksātāju naudas racionālu izlietojumu gan periodiski aktualizējas arī saistībā ar citām izmaksām, piemēram, ārvalstu korespondentu tīkla uzturēšanu un komandējumiem. Tā, piemēram, ik pa laikam tiek apspriestas pastāvīgās korespondentes uzturēšanas izmaksas Vašingtonā (pērn pusgadā vien tam bija paredzēti aptuveni 100 000 eiro), vienlaikus uz ASV sūtot arī papildu komandas. Tādas diskusijas izraisījās arī 2026. gada jūnijā, kad Latvijas Televīzija (LTV) uz ASV nosūtīja sporta žurnālistu un operatoru, lai klātienē atspoguļotu NHL draftu un intervētu Latvijas hokejistus. Tas aktualizēja jautājumu par resursu sadali un to, vai taupības nolūkā šim uzdevumam nevarēja piesaistīt jau ASV strādājošo korespondenti.
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Valsts kapitāls pretrunīgos šovos?
Ja sabiedrisko mediju tēriņi regulāri nonāk uzmanības lokā, tad daudz retāk tiek runāts par valsts kapitāla lomu komerctelevīziju tirgū. Runa ir par tehnoloģiju un telekomunikāciju uzņēmumu "Tet", kurā Latvijas valstij pieder 51% kapitāldaļu. Koncerns pērn strādājis ar vairāk nekā 302 miljonu eiro apgrozījumu un vairāk nekā 20 miljonu eiro peļņu . Televīzijas satura veidošanu tā ietvaros nodrošina SIA "Helio Media", kuras kapitāldaļas pilnībā pieder "Tet" meitasuzņēmumam "Lattelecom". Saskaņā ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) reģistru „Helio Media” pārziņā ir televīzijas kanāli „360TV”, „STV Pirmā!” un „8TV”. Lai gan ievērojamu daļu to ētera laika aizņem iepirktie ārvalstu seriāli un filmas, vakara programmas redzamāko daļu veido pašmāju izklaides un realitātes šovi, tostarp pretrunīgi vērtētie „Slavenības. Bez filtra” un „Caur ērkšķiem uz...”. Šo raidījumu saturs lielā mērā balstās uz šovu dalībnieku privātās dzīves peripetiju atspoguļošanu, savstarpējiem konfliktiem un personisko problēmu publisku iztirzāšanu. Skatītāju uzmanība tiek piesaistīta ar emocionāliem strīdiem, intīmu dzīves detaļu atklāšanu un savstarpējiem pārmetumiem. To, kā šāda pieeja izpaužas raidījumu saturā, labi ilustrē konkrēti piemēri.
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Piemēram, „Slavenības. Bez filtra” skatītājiem ļāva ielūkoties pretrunīgi vērtētā, par "viltus ziņu" tēvu dēvētā Nika Endziņa ikdienas dzīvē. Raidījuma kameras sekoja viņam arī tiesas procesa laikā krimināllietā par narkotisko vielu apriti, kurā Endziņam tika piespriests gandrīz četru gadu cietumsods. Tikpat plaši ēterā iztirzātas arī Kambalu pāra attiecību peripetijas un laulības drāma. Savukārt sociālā projekta „Caur ērkšķiem uz...” astotajā sezonā skatītāji kļuva par lieciniekiem arī fiziskam konfliktam starp dalībniecēm. Viena no viņām otru aiz kājām izvilka no gultas, un drīz vien strīds pārauga kautiņā ar sitieniem pa seju. Vēlāk raidījuma dalībniece sociālajos tīklos pārmeta veidotājiem, ka viņi konflikta laikā nav pienācīgi iejaukušies. Producente šos pārmetumus noraidīja, apgalvojot, ka filmēšanas grupa tomēr centusies situāciju apturēt.
Tieši šāda izklaides satura veidošana rada jautājumus par valsts kapitāla klātbūtni komerciālajā mediju tirgū. Proti, vai uzņēmumam, kurā valstij pieder vairāk nekā puse kapitāldaļu, būtu jāiegulda resursi saturā, kura galvenā pievienotā vērtība ir skandāli un privātu attiecību iztirzāšana? Īpaši ņemot vērā, ka tirgū jau darbojas komercmediji, kuriem par auditorijas uzmanību nākas cīnīties bez valsts kapitālsabiedrības finansiālā atbalsta.
Mātes "drošības spilvens"
Jāņem vērā, ka, kā norāda pats uzņēmums un liecina arī tā finanšu pārskats, „Helio Media” no valsts budžeta nesaņem tiešas dotācijas, bet ieņēmumus gūst no savas komercdarbības. Uzņēmuma 2025. gada pārskatā norādīts, ka tā galvenie darbības virzieni ir televīzijas programmu izstrāde un apraide, kinofilmu un video producēšana, reklāmas izvietošanas starpniecības pakalpojumi un informatīvie uzziņu pakalpojumi. „Helio Media” 2025. gada finanšu rezultāti liecina, ka uzņēmuma apgrozījums gada laikā samazinājies no 14,12 miljoniem līdz gandrīz 13 miljoniem eiro. Ja 2024. gadu tas noslēdza ar gandrīz 101 000 eiro peļņu, tad pērn uzņēmums strādāja ar 1,22 miljonu eiro zaudējumiem. Vienlaikus personāla izmaksas pieauga no 1,91 miljona līdz 2,69 miljoniem eiro. Uzņēmumā vidēji strādāja 67 cilvēki. Gada pārskatā atrodama arī cita būtiska informācija par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Uzņēmuma vadība prognozē, ka arī 2026. gadā „Helio Media” strādās ar zaudējumiem, taču turpmākajos gados plānots pakāpeniski palielināt ieņēmumus, uzlabot rentabilitāti un strādāt ar pozitīvu naudas plūsmu.
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Pārskatā atklāts, ka "Helio Media" īstermiņa saistību segšanai jau izmanto un turpinās izmantot grupas uzņēmuma kredītlīniju. Savukārt procentu maksājumos radniecīgajām sabiedrībām uzņēmums pērn samaksāja 123 579 eiro. Vienlaikus „Tet” 2026. gada 18. februārī ir sniedzis apliecinājumu par gatavību nepieciešamības gadījumā nodrošināt finanšu līdzekļus grupas kredītlīnijas vai pamatkapitāla veidā, ievērojot „Tet” korporatīvās pārvaldības nosacījumus, lai uzņēmums vismaz vienu gadu pēc finanšu pārskata parakstīšanas spētu savlaicīgi izpildīt savas finanšu saistības. Pārskatā arī norādīts, ka koncerna naudas līdzekļu pārvaldes politika paredz nodrošināt tā sabiedrībām pietiekamu likviditāti un spēju finansēt darbību bez jebkādiem finansējuma ierobežojumiem. Gada beigās uzņēmuma banku kontos bija 7 436 eiro, bet īstermiņa parādi radniecīgajām sabiedrībām sasniedza 2,63 miljonus eiro.
"Tāds pats privātais medijs kā citi"
Pats "Tet" gan noraida pārmetumus par īpašām priekšrocībām, uzsverot, ka "Helio Media" darbojas tādos pašos konkurences apstākļos kā citi. Uzņēmuma sabiedrisko attiecību un korporatīvās komunikācijas vadītāja Laura Jansone portālam Jauns.lv norāda, ka mediju un to radītā audiovizuālā satura daudzveidība ir demokrātiskas sabiedrības priekšrocība, savukārt „Tet” grupas uzņēmuma dalība tirgū ir komerciāls lēmums. Kā apgalvo uzņēmuma pārstāve, gan „Tet”, gan „Helio Media” saskaņā ar tiesību aktiem esot „pilnībā privātas kapitālsabiedrības”, kas darbojas brīvas konkurences apstākļos: „Tādējādi arī SIA „Helio Media” ir tieši tāds pats privātais komercmedijs ar vietu un tiesībām darboties mediju un audiovizuālā satura radīšanas tirgū kā jebkurš cits šī tirgus dalībnieks.”
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Atbildot uz bažām par pretrunīgi vērtētu realitātes šovu veidošanu uzņēmumā, kurā kontrolpakete pieder valstij, Jansone uzsver, ka saturs atbilst tiesību aktu un mediju vides ētikas prasībām. „Piekrītam, ka izklaidējošs audiovizuāls saturs dažkārt var tikt vērtēts pretrunīgi, taču tas raksturīgi visam izklaidējošā žanra saturam, kur SIA „Helio Media” ražotajam saturam objektīvi nav pamata piemērot citādu vai stingrāku mērauklu,” norāda Jansone. Tāpat „Tet” noraida pārmetumus par konkurences apstākļu kropļošanu. „SIA „Helio Media” finansiālie rādītāji atspoguļo to, ka uzņēmums sastopas ar nozarei raksturīgām neliela komercmedija grūtībām, un uzņēmums nepārtraukti patstāvīgi meklē veidus, kā darboties finansiāli efektīvi. SIA „Helio Media” nekādā veidā netiek subsidēts vai atbalstīts no tā mātesuzņēmuma „Tet” puses,” uzsver „Tet” pārstāve, piebilstot, ka vairums citu komercmediju saņem subsīdijas no Sabiedrības integrācijas fonda un citiem avotiem, uz kuru lielāko daļu „Helio Media” nevar pretendēt. „Tet” grupas ieskatā tieši centieni izstumt SIA „Helio Media” no tirgus bez objektīva pamatojuma ir vērtējami kā tirgus kropļošana. Viņa aicina objektīvi un pamatoti izvērtēt jebkādus centienus nostādīt uzņēmumu negodīgas konkurences situācijā, atsaucoties uz nepamatotiem un tendencioziem saukļiem.
Nozare prasa vienlīdzīgus spēles noteikumus
Plašāku skatījumu uz situāciju tirgū portālam Jauns.lv sniedz Latvijas Raidorganizāciju asociācija (LRA), uzsverot, ka konsekventi iestājas par daudzveidīgu, neatkarīgu un ekonomiski ilgtspējīgu mediju vidi, kurā visiem dalībniekiem ir godīgi un vienlīdzīgi konkurences apstākļi. Asociācijā norāda, ka Latvijas mediju tirgus ir salīdzinoši neliels, tāpēc vietējie komerciālie mediji saskaras ar būtiskiem ekonomiskiem izaicinājumiem. Tiem jākonkurē ne tikai savā starpā, bet arī ar globālajām digitālajām platformām un ārvalstīs reģistrētiem medijiem, uz kuriem nereti neattiecas Latvijā noteiktie ierobežojumi. Šādos apstākļos uzņēmumi meklē dažādus finansējuma avotus un iespējas ieguldīt vietējā satura attīstībā.
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LRA ieskatā valstij būtu jāpievērš daudz lielāka uzmanība vietējo komerciālo mediju konkurētspējas stiprināšanai — ne tikai ar pārdomātu un caurskatāmu atbalsta politiku, bet arī veidojot tādu uzņēmējdarbības vidi, kurā mediji spēj būt maksimāli ekonomiski patstāvīgi. Lai to panāktu, nepieciešams mazināt administratīvo un regulatīvo slogu, pārskatīt nepamatotus saimnieciskās darbības ierobežojumus un nodrošināt vienlīdzīgāku konkurenci ar ārvalstu medijiem un digitālajām platformām. "Mūsu prioritāte ir spēcīga un daudzveidīga vietējo komerciālo mediju vide, jo ekonomiski patstāvīgi un konkurētspējīgi mediji ir būtisks priekšnoteikums gan kvalitatīva vietējā satura pieejamībai, gan Latvijas informatīvās telpas drošībai un noturībai," uzsver LRA.