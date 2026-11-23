Austrumu slimnīcā atklāts Seksuālajā vardarbībā cietušo personu atbalsta centrs
FOTO: Austrumu slimnīcā atklāts īpašs atbalsta centrs seksuālajā vardarbībā cietušajiem
Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pirmdien atklāts Seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centrs.
Centra mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki, kuri piedzīvojuši seksuālu vardarbību, nepieciešamo medicīnisko, psiholoģisko un cita veida palīdzību varētu saņemt vienuviet, nevis meklēt to vairākās iestādēs.
Sākotnēji jaunajā centrā palīdzību varēs saņemt sievietes no 16 gadu vecuma. Tajā būs iespējams veikt nepieciešamos medicīniskos izmeklējumus, saņemt ārstēšanu, dokumentēt veselības stāvokli un savākt pierādījumus, kas vēlāk var būt nepieciešami tiesu medicīnas ekspertīzei un izmeklēšanai.
Centrs izveidots Austrumu slimnīcas teritorijā, netālu no Uzņemšanas nodaļas. Šāda atrašanās vieta izvēlēta, jo slimnīcas teritorijā atrodas arī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra laboratorija un ir pieejami sociālie darbinieki. Būtiski, ka vardarbībā cietušie tiks nošķirti no pārējo pacientu plūsmas, tādējādi nodrošinot lielāku privātumu un drošības sajūtu.
Viena no svarīgākajām jaunā centra iecerēm ir pasargāt cietušos no nepieciešamības vairākkārt stāstīt par piedzīvoto vardarbību. Plānots, ka cilvēka sniegtā informācija par notikušo tiks dokumentēta vienu reizi un pēc tam izmantota turpmākajos palīdzības posmos. Tas ļautu mazināt papildu emocionālo pārdzīvojumu un atvieglotu sadarbību starp ārstiem, sociālajiem darbiniekiem un tiesībsargājošajām iestādēm.
Paredzēts, ka centrā palīdzība būs pieejama visu diennakti. Pirmajā darbības gadā to varētu izmantot aptuveni 50 cilvēki, savukārt turpmākajos gados palīdzība varētu būt nepieciešama ap 200 cilvēkiem gadā.
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Centra izveidei valdība iepriekš piešķīra 104 744 eiro, bet tā turpmākajai darbībai no 2027. gada ik gadu nepieciešami aptuveni 174 000 eiro. Finansējuma jautājums iepriekš izraisīja domstarpības, jo bija plānots līdzekļus novirzīt no stacionārās veselības aprūpes finansējuma. Pret šādu risinājumu iebilda gan Latvijas Slimnīcu biedrība, gan veselības aprūpes darbinieku arodbiedrība.
Veselības ministrija uzsvērusi, ka jaunais centrs ir nozīmīgs solis, lai seksuālajā vardarbībā cietušie Latvijā varētu saņemt ātru, profesionālu un cieņpilnu palīdzību. Vienuviet pieejamie pakalpojumi ļaus samazināt laiku, kas nepieciešams palīdzības saņemšanai, un mazināt cietušo emocionālo slodzi.