Atklāts vērienīgs kukuļošanas mēģinājums “Latvijas dzelzceļā”
Kāda persona mēģinājusi ar 20 000 eiro lielu kukuli panākt sev izdevīgu lēmumu uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” iepirkumā.
Nauda piedāvāta uzņēmuma pārstāvim, kuram to bija paredzēts nodot tālāk “Latvijas dzelzceļš” (LDz) amatpersonām. Taču plāns izgāzies, jo uzņēmuma pārstāvis par kukuļošanu nekavējoties ziņojis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB).
Kā noskaidrots izmeklēšanā, kukuļa piedāvājums bijis saistīts ar dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizāciju maršrutā Rīga–Liepāja. Divi uzņēmumi bija apvienojušies, lai piedalītos šī projekta iepirkumā, taču pastāvēja risks, ka tos no konkursa izslēgs.
Lai to nepieļautu, kāda persona, iespējams, piedāvājusi LDz pārstāvim 20 000 eiro kukuli. To bija plānots samaksāt skaidrā naudā pēc tam, kad tiktu pieņemts abiem uzņēmumiem labvēlīgs lēmums, ļaujot tiem turpināt dalību iepirkumā.
Tomēr LDz pārstāvis piedāvājumam nav piekritis un nekavējoties informējis KNAB. Pēc izmeklēšanas birojs rosinājis prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret personu, kura, iespējams, piedāvājusi kukuli. Ja personas vaina tiks pierādīta, tai var draudēt brīvības atņemšana līdz pieciem gadiem.