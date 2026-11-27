Šajā nedēļas nogalē vairumā Latvijas pilsētu galvenajos laukumos iemirdzēsies lielās Ziemassvētku egles. Dažās pilsētās līdz lielajam notikumam gan vēl būs jāpagaida kāda nedēļa.
Sabiedrība
Šodien 05:37
Kur, kad un cikos šajās brīvdienās iedegs lielās Ziemassvētku egles? Koncerti, rotaļas un svētku tirdziņi
Tuvojoties Adventa laikam, jau piektdien, 27. novembrī, visā Latvijā sāksies un līdz svētdienas vakaram turpināsies lielo Ziemassvētku egļu iedegšanas pasākumi ar koncertiem, rotaļām, svētku tirdziņiem un citām izklaidēm gan lieliem, gan maziem. Jauns.lv apkopojis nozīmīgākos egļu iedegšanas pasākumus un to norises laikus.
Vairumā pilsētu un pagastu Ziemassvētku egles iedegs pirmajā Adventa svētdienā – ceturtajā svētdienā pirms Ziemassvētkiem. Tomēr ir arī pilsētas, kurās tas šogad notiks otrajā Adventē, piemēram, Aizputē, Kuldīgā, Madonā, Gulbenē, Jēkabpilī un Rēzeknē. Lielo svētku egļu iedegšana Latvijā sāksies jau piektdien, 27. novembrī, Liepājā, turpināsies sestdien Rīgā un Ventspilī, bet svētdien svētku gaismās iemirdzēsies egles Daugavpilī, Ogrē, Cēsīs, Valmierā un daudzviet citur.