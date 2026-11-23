“Lidl”: Nost ar piektdienu, visai nedēļai jābūt MELNAI!
Melnā piektdiena daudziem kļuvusi par brīdi, kad pievērsties pirkumiem, kas ikdienas steigā nereti tiek atlikti uz vēlāku laiku. Savukārt mazumtirgotājs “Lidl” Latvijā visu nedēļu ir pasludinājis par Melno nedēļu, kad atlaides veikalos sasniedz līdz pat 63 %, lai ikviens varētu atrast sev nepieciešamo un laicīgi sarūpēt dāvanas saviem tuvajiem.
“Pēc pieredzes redzam, ka Latvijas iedzīvotāji aktīvi seko dažādiem akciju piedāvājumiem. Melno nedēļu daudzi izmanto, lai iegādātos lietas, kuru iegādi ikdienā mēdz atlikt, vai lai atrastu noderīgus risinājumus mājai un ģimenei. Tāpēc Melnajā nedēļā esam parūpējušies par plašu preču klāstu – no virtuves ierīcēm un mājas uzkopšanas palīglīdzekļiem līdz praktiskām precēm automašīnas apkopei un rotaļlietām bērniem. Jau šobrīd prognozējam, ka dažas preces no veikalu plauktiem varētu tikt izpirktas ļoti ātri,,” norāda Zane Neļķe, “Lidl Latvija” komunikācijas vadītāja Zane Neļķe.
Ja ikdienas uzkopšanā noderētu uzticams palīgs, vērts pievērst uzmanību “Bosch” bezvadu putekļsūcējam “Readyy’y Serie 2". Tas izmantojams gan kā grīdas putekļsūcējs, gan kā kompakta rokas tīrīšanas ierīce, turklāt ar vienu uzlādi darbojas līdz pat 44 minūtēm. Melnās nedēļas laikā tā cena ir99 eiro iepriekšējo 149 eiro vietā.
Savukārt tiem, kuri labprāt gatavo mājās, noderēs “Silvercrest” divlīmeņu karstā gaisa cepamkatls ar 9,5 litru kopējo ietilpību un septiņām gatavošanas programmām. Tas ļauj vienlaikus pagatavot dažādus ēdienus, un akcijas laikā ar “Lidl Plus” lietotni ir pieejams par 79,99 eiro. Ja tomēr plānots gatavot mazākas porcijas, pieejams arī mazāks “Silvercrest” karstā gaisa cepamkatls ar 6,7 litru ietilpību, kura cena Melnās nedēļas laikā ir 49,99 eiro ierasto 69,99 eiro vietā.
Arī virtuvē nereti pietrūkst kāda daudzpusīga palīga, kas ļautu izmēģināt jaunas receptes vai vienkārši atvieglotu maltīšu gatavošanu. “Silvercrest” 3-in-1 sviestmaižu tosteris ar maināmām plāksnēm ļauj vienā ierīcē pagatavot sviestmaizes, vafeles un grilētus ēdienus. Tā cena Melnās nedēļas laikā ir 14,99 eiro. Savukārt tiem, kuri apsver virtuves piederumu atjaunošanu, noderēs “Tefal” panna ar 24 cm diametru un nepiedegošu pārklājumu par 24,99 eiro, kā arī trīs nerūsējošā tērauda katlu komplekts par 31,99 eiro.
Taču praktiski pirkumi neaprobežojas tikai ar mājokli. Arī automašīnas un tās aprīkojuma uzturēšanai reizēm nepieciešami papildu piederumi. Piemēram, “Ultimate Speed” automašīnas akumulatora lādētājs irpieejams par 39,99 eiro, bet diagnostikas ierīce, kas paredzēta 6 V, 12 V un 24 V spriegumu pārbaudei, – par 24,99 eiro ar “Lidl Plus”. Toties mājas apkārtnes, terases vai automašīnas tīrīšanai noderēs “Parkside” augstspiediena tīrītājs, kura cena šonedēļ ir59 eiro.
Tiem, kuri paši labprāt veic remontdarbus vai dažādus saimniecības darbus, noderēs arī “Parkside” instrumenti. Akumulatora leņķa slīpmašīna 20 V komplektā ar akumulatoru un lādētāju būs pieejama par 39 eiro, savukārt divu 20 V akumulatoru paka ar 4 Ah ietilpību maksā tikai 44,99 eiro. Iegādājoties akumulatoru komplektu, iespējams ietaupīt piecus eiro.
Melnā nedēļa ir piemērots brīdis arī mazākiem pirkumiem, kas palīdz padarīt ikdienu ērtāku. No ceturtdienas, 26. novembra, “Lidl” veikalos par īpaši izdevīgām cenām būs pieejams “Tronic” sienas keramiskais sildītājs par 29 eiro, “Remington” matu apgriešanas ierīce par 30 eiro un “Dentalux” ierīce mutes dobuma skalošanai par 15 eiro.
Melnās nedēļas piedāvājumi “Lidl” veikalos visā Latvijā pieejami no šodienas, 23. novembra, savukārt atsevišķas preces par īpašām cenām būs nopērkamas no ceturtdienas, 26. novembra. Piemēram, rotaļu virtuvi vai rotaļu darbagaldu iespēja iegādāties tikai par 40 eiro ar “Lidl Plus” lietotni (iepriekš 49,99 eiro). Preču skaits ir ierobežots, un daļai piedāvājumu nepieciešama “Lidl Plus” lietotne.