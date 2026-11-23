Saeimas komisiju vadības groži uzticēti arī bijušai premjerei Evikai Siliņai un NA deputātam Ivaram Āboliņam
Pirmdien izraudzīti vēl divu Saeimas komisiju vadītāji. Bijusī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) turpmāk vadīs Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisiju, savukārt Nacionālās apvienības (NA) deputāts Ivars Āboliņš stāsies Juridiskās komisijas priekšgalā. Abi jau nosaukuši savas galvenās darba prioritātes.
Siliņu komisijas priekšsēdētājas amatam izvirzīja NA deputāts Uģis Mitrevics. Par viņas ievēlēšanu nobalsoja 11 deputāti, bet pieci bija pret. Komisijā kopumā darbojas 16 deputāti, un koalīcijai un opozīcijai tajā ir vienāds balsu skaits – katrai pa astoņām. Par Siliņas vietnieku ievēlēts Mitrevics, savukārt komisijas sekretāra pienākumus pildīs Māris Ozoliņš (AS).
Stājoties jaunajā amatā, Siliņa uzsvēra, ka komisijas uzmanības centrā būs Latvijas ekonomiskā attīstība, lielās investīcijas, konkurētspēja un mākslīgais intelekts. Vienlaikus īpaša uzmanība tiks pievērsta demogrāfijai, jo bez iedzīvotāju skaita un cilvēkkapitāla stiprināšanas valsts ilgtermiņa attīstība nav iespējama. “Mums ir jāpanāk, lai Latvija spētu ne tikai konkurēt un augt, bet arī radīt cilvēkiem iespējas, perspektīvu un pārliecību veidot savu nākotni tepat – Latvijā,” norādīja Siliņa.
Tikmēr Saeimas Juridiskās komisijas vadību pārņēmis Ivars Āboliņš (NA). Viņš kā galvenos uzdevumus izvirzījis tieslietu sistēmas stiprināšanu un Valsts valodas centra darba spēju uzlabošanu. Āboliņš uzsvēris, ka tiesiskumam jābūt taisnīgam un ikvienam saprotamam, kā arī nepieciešams stiprināt valsts valodas politikas īstenošanu. Par Juridiskās komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Jānis Liepiņš (AS), savukārt sekretāres amatā – Linda Matisone (AS).
Juridiskā komisija izskata ar tieslietu sistēmu saistītus likumprojektus, tostarp grozījumus Satversmē, vēlēšanu likumos un Saeimas kārtības rullī. Savukārt Ilgtspējīgas attīstības un demogrāfijas jautājumu komisija uzrauga valsts ilgtermiņa attīstības plānu īstenošanu un pievēršas demogrāfijas problēmām.