Saeimas komisijas vadībā jauna seja! Maija Armaņeva nāk klajā ar skaļiem solījumiem
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai ir jauna vadītāja. Pirmdien deputāti komisijas priekšsēdētājas amatā ievēlējuši Maiju Armaņevu, kura jau iepriekš strādājusi ar cilvēktiesību un sabiedrības saliedētības jautājumiem.
Armaņeva bijusi ievēlēta arī 14. Saeimā, kur darbojās Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kā arī Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā.
Stājoties jaunajā amatā, Armaņeva uzsvērusi, ka viena no galvenajām prioritātēm būs bērnu un mazāk aizsargāto sabiedrības grupu tiesību aizsardzība. Komisija pievērsīsies arī bāriņtiesu darbam, uzturlīdzekļu jautājumiem, atbalstam ģimenēm un tiesībsarga aktualizētajām problēmām. “Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas prioritāte ir ikviena cilvēka tiesību aizsardzība, it īpaši mazāk aizsargāto sabiedrības grupu, bērnu tiesību aizsardzība,” norādījusi jaunā komisijas vadītāja.
Viņa arī uzsvērusi, ka būtiska uzmanība tiks pievērsta mediju politikai, īpaši mediju neatkarības stiprināšanai un aizsardzībai. Komisijas pārziņā ir arī sabiedrības integrācija, dzimumu līdztiesība, cilvēktirdzniecības apkarošana un vardarbības novēršana izglītības iestādēs.
Par komisijas priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Andrejs Svilāns, bet sekretāra pienākumus pildīs Ģirts Lapiņš. Kopumā Saeimā darbojas 16 komisijas, kuru uzdevums ir izskatīt likumprojektus, uzraudzīt valsts iestāžu darbu un sagatavot jautājumus izskatīšanai parlamenta sēdēs.