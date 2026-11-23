“Latvijas drošībai jābūt prioritātei!” Iedzīvotāji pikti par Kulberga neizdarību un pieprasa nekavējoties slēgt robežu ar Krieviju
Protesta akcijas “Asins graudiem – nē!” organizatori pieprasa valdībai nekavējoties pilnībā slēgt Latvijas robežu ar Krieviju un apturēt jebkādu preču tranzītu. Protestētāji ir neapmierināti ar valdības līdzšinējo rīcību un uzskata, ka premjera Andra Kulberga (AS) solījumi apturēt Krievijas graudu tranzītu nav izpildīti.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 7. novembrī Jēkabpilī notikušajā protesta akcijā dalībnieki pieprasīja 14 dienu laikā pārtraukt Krievijas graudu tranzītu caur Latviju. Šis termiņš beidzās sestdien, 21. novembrī, taču graudu pārvadājumi joprojām turpinās.
Protesta organizētājs, zemnieks Gundars Kalve norāda, ka dalībnieki ir dziļi vīlušies valdības vadītāja solījumos. “Politiskā atbildība par rezultātu ir valdībai un tās vadītājam,” uzsver Kalve, noraidot politiķu izteikumus, ka graudu tranzīta aizliegšanai jau esot par vēlu.
Organizatori atgādina, ka 13. novembrī Ārlietu ministrija piedāvāja aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu, izmantojot nacionālās sankcijas. Tomēr, pēc protestētāju teiktā, priekšlikums valdībā nav izskatīts. Viņi pieprasa skaidrot, kāpēc lēmuma pieņemšana kavējas un kad valdība plāno šo jautājumu risināt.
Protestētāji savu prasību pamato arī ar drošības apsvērumiem, atsaucoties uz novērsto sabotāžas mēģinājumu pret Igaunijas dronu ražotāju “Threod Systems”. Saistībā ar šo lietu aizturēti astoņi Latvijas valstspiederīgie. Organizatori uzskata, ka šādi notikumi ir papildu iemesls stingrāk ierobežot attiecības ar Krieviju.
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“Mēs pieprasām nekavējoties pieņemt lēmumu pilnībā slēgt Latvijas robežu ar Krieviju, tostarp pārtraukt jebkādu preču tranzītu. Latvijas drošībai jābūt valdības prioritātei,” uzsver Kalve.
Tikmēr premjers iepriekš skaidrojis, ka Krievijas graudu tranzīta aizliegums būtu jāpanāk Eiropas Savienības līmenī. Viņš brīdinājis, ka vienpusējs Latvijas lēmums varētu izraisīt tiesvedības un radīt valstij papildu izdevumus.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem šā gada pirmajos desmit mēnešos caur Latviju tranzītā izvesti 1,115 miljoni tonnu Krievijas graudaugu. Tas ir 3,1 reizi vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad tranzīta apjoms sasniedza 357 645 tonnas.
Protesta organizatori sola turpināt pieprasīt valdības atbildes un sekot līdzi tās lēmumiem. Viņi arī vēlas noskaidrot, kādu ietekmi uz valdības nostāju atstājušas ostu un pārvadājumu uzņēmumu intereses.
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