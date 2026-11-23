Rīgas lidostā gaidāmas vērienīgas, teju 100 miljonu eiro vērtas pārmaiņas. Kas jāzina pasažieriem?
Rīgas lidostā sākušies sagatavošanās darbi termināļa paplašināšanai. Jau decembrī sāksies piebraucamo ceļu un autostāvvietu pārbūve, bet nākamgad būtiski mainīsies arī kārtība, kā pasažieri varēs nokļūt līdz terminālim. Kopumā lidostas paplašināšanā plānots ieguldīt 98 miljonus eiro.
Pirmajā būvniecības posmā, kas ilgs no šā gada decembra līdz 2027. gada septembrim, tiks izbūvēti jauni piebraucamie ceļi, pielāgoti esošie ceļi, kā arī pārveidotas sabiedriskā transporta joslas un autostāvvietas. Pašlaik lidostas teritorijā jau tiek ierīkots būvlaukums un būvdarbiem nepieciešamā infrastruktūra.
Būtiskākās izmaiņas pasažieri izjutīs no nākamā gada vidus, kad sāks nojaukt pašreizējās uzbrauktuves pie izlidošanas zāles otrajā stāvā. Tas nozīmē, ka pie termināļa vairs nevarēs piebraukt otrā stāva līmenī. Gan automašīnu, gan pasažieru kustība notiks tikai pirmajā stāvā. Lai cilvēki varētu ērti nokļūt lidostā, tiks ierīkotas pagaidu ieejas un izejas, kā arī atvērtas jaunās autostāvvietas un piebraucamie ceļi.
Savukārt 2027. gada rudenī plānots sākt jaunās termināļa ēkas būvniecību, ko paredzēts pabeigt līdz 2030. gada vasarai. Jaunā ēka aizņems daļu no pašreizējās īstermiņa autostāvvietas P1. Tajā atradīsies plašāka pasažieru reģistrācijas zāle, uzgaidāmās telpas, drošības pārbaudes zona un bagāžas saņemšanas zāle. Kopumā terminālis tiks paplašināts par 20 000 kvadrātmetru.
Lidosta uzsver, ka visu būvdarbu laikā tā turpinās strādāt ierastajā režīmā, tomēr pasažieriem un apmeklētājiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un izmaiņām pārvietošanās kārtībā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai lidosta būtu pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Par gaidāmajām izmaiņām iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi.
Termināļa paplašināšanu veiks būvuzņēmumu "LNK Industries" un "Arčers" izveidotā apvienība RIXLA. Projekta būvniecības izmaksas plānotas 98 miljonu eiro apmērā, un finansējumu nodrošinās Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Ziemeļu Investīciju banka un "OP Corporate Bank" filiāle Latvijā. Papildu līdzekļi paredzēti arī modernu pasažieru apkalpošanas un drošības tehnoloģiju ieviešanai.