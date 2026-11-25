VIDEO: birokrātijas murgs un krāpnieku ēna: kāpēc cilvēkiem ar invaliditāti mēnešiem jāgaida, lai tiktu pie darba
Lai personas ar invaliditāti iekļautu darba tirgū, uzņēmēji var pieteikties subsidēto darba vietu programmā Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un “Altum”. Tomēr, uzklausot divu uzņēmēju pieredzes stāstus, jāsecina – birokrātiskais process ir pārāk sarežģīts. Tas rada nevis vēlmi iesaistīties, bet tieši pretēji – to nedarīt.
Uzņēmēji nav apmierināti ar pārāk ilgo laika periodu, kamēr tiek sakārtoti visi dokumenti, lai persona ar invaliditāti varētu sākt darba attiecības. Šis cilvēks gaida pat trīs mēnešus, esot bezdarbnieka statusā un saņemot tikai niecīgo invaliditātes pensiju. Tad vēl ir daudzās atskaites pat nelielu izmaiņu gadījumā, piemēram, ja mainās nostrādāto stundu skaits, uzreiz ir jālabo iepriekš nosūtītais stundu grafiks.
NVA Nodarbinātības pasākumu departamenta direktors Pāvels Beļisovs skaidro – ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, kad bijuši negodprātīgi uzņēmēji, kas vēlējās iesaistīties programmā, veidojot fiktīvas darba vietas, ir noteikts dokumentu apjoms, kas jāiesniedz, lai gūtu pārliecību, ka viss atbilst noteikumiem. Viņš gan noraida apgalvojumu, ka komisijas lēmums par to, vai konkrētā persona ar invaliditāti un uzņēmums atbilst visiem programmas kritērijiem, jāgaida ilgi, jo komisija sanāk reizi nedēļā, lai izskatītu iepriekšējā nedēļā iesniegtos pieteikumus.
Taču procesu var paildzināt nākamais posms, kas seko pēc atbilstības apstiprinājuma, proti, ergoterapeita vizīte un atzinums. “Mēs spējam nodrošināt ergoterapeita pakalpojumu Vidēji nedēļas laikā. Ir izņēmumi, jo tas ir ļoti individuāls process, piemēram, ir visai izaicinoši atsevišķos gadījumos vienoties ar darba devēju un ar klientu par klātienes vizītes datumu. Un tad var pabīdīties grafiks, salāgojot šīs iespējas. Mums ergoterapeiti ir ļoti mobili. Bet, jā, es pieļauju, ka arī nedēļas termiņš ir uzlabojams rezultāts.”
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Ja ergoterapeits, izvērtējot personas funkcionālos ierobežojumus un darba aprakstu, kā arī konkrēto darba vietu, secina, ka pielāgojumi nav nepieciešami, darba attiecības var sākt nekavējoties. Ja pielāgojumi nav vajadzīgi kritiski, arī šajā gadījumā ar visu pušu piekrišanu var sākt dalību programmā. Trešais variants – tās ir situācijas, kas patiešām var paildzināt kopējo procesu, proti, nedrīkst uzsākt darbu, kamēr nav veikti pielāgojumi, jo tas var negatīvi ietekmēt personas veselību. Ja nepieciešams iegādāties kādu ļoti specifisku lietu, kas Latvijā nav atrodama un jāpasūta no ārvalstīm, tad dalību programmā nevar sākt, kamēr šī lieta nav piegādāta un darba vieta pielāgota.
Pāvels Beļisovs stāsta, ka NVA jābūt informētai par to, kurā brīdī kur atrodas darbinieks, kura darba vieta tiek subsidēta. Ja darba līgums paredz, ka darba vieta ir konkrētā vietā katru darba dienu no astoņiem līdz pieciem, nekas papildus netiek prasīts. “Mēs zinām, kur notiek process, un gan mēs, gan citas uzraugošās iestādes pēc nepieciešamības var veikt pārbaudes. Un tādas pārbaudes arī tiek veiktas. Gadījumā, ja ir summētais darba laiks vai nepilns darba laiks, mums ir nepieciešams grafiks par to, kādos datumos un kurā vietā atrodas cilvēks. Un tāpat šis grafiks ir nepieciešams, ja tā vieta ir dažādos objektos. Mums ir jābūt informētiem par to, kur tuvākajās dienās būs darba vieta konkrētajam cilvēkam.”
Nodarbinātības pasākumu departamenta direktors kā iespēju mazināt birokrātisko slogu nākotnē min ieceri nākamgad subsidēto darba vietu programmu digitalizēt. “Pat pieteikšanās posmā mēs saskatām milzīgus ieguvumus, jo, piemēram, dokumentu kārtošanā ļoti bieži saskaramies ar nekvalitatīvi sagatavotiem dokumentiem, kas mums ir jālabo. Tad attiecīgi digitālie risinājumi ar kontrolēm mums palīdzēs uzlabot uzreiz kaut vai pareizi sagatavota pieteikuma iesniegšanu, jo arī mēs savā pusē tā dēļ esam administratīvi ļoti noslogoti. Uzskatu, ka digitalizācija mums ļoti uzlabos un atvieglos procesu.”
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Lolita Korjapina jau vairākus gadus strādā zvanu centrā “Sonido” par klientu apkalpošanas speciālisti. Viņai kā personai ar invaliditāti darbu izdevās atrast, taču Lolita bija gana paškritiska jau pašā darba meklējuma procesa sākumā. “Vienmēr, kad gāju uz darba pārrunām, uzreiz esmu teikusi, ka man ir redzes problēmas. Un tad es sāku saprast, vai es šo darbu vispār varēšu darīt, Ja es, vēl mājās esot, saprotu, ka es to nevarēšu darīt, tad nemaz neeju. Es parasti izvērtēju.”
Viņa gan zina arī ne tik iepriecinošus pieredzes stāstus, jo darba devējiem joprojām ir stereotips, ka personām ar invaliditāti automātiski ir arī mentālie traucējumi. Tā gan tā varot gadīties, bet ne vienmēr tā ir. Un arī darba vietas pielāgošana biedē, taču viņa mierina, ka ne vienmēr tas vispār ir vajadzīgs. Tomēr personām ar invaliditāti ārkārtīgi svarīgs kritērijs mēdz būt attālums, kas veicams līdz darbavietai, īpaši, ja jābrauc ar sabiedrisko transportu vai jāpārsēžas. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc sākotnēji izraudzīta vakance tomēr nebūs atbilstoša – jo vienkārši nokļūt līdz uzņēmumam būs izaicinājums katru dienu. Tāpat priekšlikums personām ar invaliditāti atcelt bezmaksas braucienus draud jau tā sarežģīto situāciju darba tirgū pasliktināt vēl vairāk.
Zvanu centra “Sonido” dibinātāja un vadītāja Inga Muižniece jau kopš sociālā uzņēmuma dibināšanas 2018. gada 1. septembrī ir nodarbinājusi cilvēkus no sociālās atstumtības grupām – gan NVA, gan “Altum” programmās, gan bez speciāla atbalsta. Viņas pieredze liecina, ka dokumentu tiešām ir daudz, taču tiem ir jēgpilns pamatojums. “Manuprāt, tas ir tikai godīgi, ja tu izmanto valsts naudu, ieliec savā uzņēmumā, radi darba vietu, ka tev arī par to ir jāatskaitās.”
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Pirms sākt domāt par dalību šādās atbalsta programmās, vispirms ir jāizraugās potenciālais darbinieks, kura prasmes, zināšanas un kompetence ļauj veikt konkrētos darba pienākumus. “Kad tu uzņemies atbildību par subsidēto darba vietu, būsim godīgi, dienas beigās ir ļoti svarīgi, ka darbinieks, pirmkārt, strādā, otrkārt, nopelna sev algu, kaut arī subsidētu, bet viņam ir arī jāiesaistās darba dzīvē. Un, ja mēs runājam par dokumentu kopumu, šobrīd ir digitālā vide. Manuprāt, tā ir ļoti liela priekšrocība, jo daudzus dokumentus var parakstīt digitāli. Mums, starp citu, uzņēmumā absolūti visiem darbiniekiem ir elektroniskais paraksts.”
Komentējot citu uzņēmumu negatīvās pieredzes stāstus, ka ir grūti nodrošināt visu nepieciešamo dokumentāciju, ja uzņēmuma īpašnieks vienlaikus ir arī administratīvo procesu koordinators un pilda vēl daudz citu lomu, Muižniece teic, ka arī viņas gadījums ir tāds pats. “Visus projektus es rakstu pati. Atskaites es iesniedzu pati. Darba līgumus sastādu pati. Parakstus arī organizēju pati. Jā, es varbūt neorganizēju ikdienas darbu tad, kad darbinieki ir maiņā, stundu uzskaiti; to dara grāmatvedība. Bet, runājot par tādu praktisko dokumentu aizpildīšanas pusi, to es daru pati, arī komunicēju ar iestādēm pati.”
Kāpēc rodas atšķirīgās pieredzes? Viņa to skaidro ar pieeju, kā kurš redz biznesu. “Ir cilvēki, kuri ir tendēti vairāk uz struktūru, uz kārtību, kuriem ir svarīgi, lai procesi ir sakārtoti. Un ir cilvēki, kuri tā kā biznesā ieskrien ar dvēseli un gūst baudu no tā procesa, bet tā tehniskā daļa, kas uzņēmējdarbībai vienmēr ir jābūt apakšā, viņiem varbūt nav tik spēcīga. Un līdz ar to dominē idejas attīstīšana un vizionārisms, bet šajā gadījumā, ja cilvēks ir vizionārs, viņam ir jāpaņem kaut vai uz pusslodzi palīgs, kurš palīdz šo struktūru sakārtot.”
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Inga Muižniece ir arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) padomes priekšsēdētāja. Viņasprāt, pienāks arī tas brīdis, kad uzņēmēji nevarēs izvairīties un būs jādomā, kā piesaistīt dažādu veidu darba resursus. Ja fokuss ir vēlme nodarbināt personas ar invaliditāti, viņa ierosina vispirms piezvanīt un pakonsultēties ar LSUA vai uzņēmumu, kurš jau ir iesaistījies šādās programmās.