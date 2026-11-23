Mazāk birokrātijas un vairāk naudas zemniekiem: jaunais zemkopības ministrs Putra atklāj savas galvenās prioritātes
Sākot vadīt Zemkopības ministriju, ministrs Edgars Putra izvirzījis trīs galvenās prioritātes, kas turpmākajos četros gados ļaus attīstīties lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarēm.
Pirmkārt, Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvība Eiropas Savienībā (ES) – panākt taisnīgāku ES finansējumu un tiešos maksājumus Latvijas lauksaimniekiem nākamajā Kopējās lauksaimniecības politikas periodā 2028.-2034. gadā, vienlaikus mazinot birokrātiskās prasības šajā jomā. “Latvijai ir svarīgi panākt, lai mūsu lauksaimnieki saņemtu līdzvērtīgāku atbalstu salīdzinājumā ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniekiem. Tas palīdzētu Latvijas zemniekiem veiksmīgāk konkurēt vienotajā Eiropas tirgū,” uzsver zemkopības ministrs Edgars Putra.
Īpaši nozīmīgs jautājums ir ES Kopējās lauksaimniecības politikas finansējums nākamajam plānošanas periodam. Tiešmaksājumi ir būtisks atbalsta instruments, kas palīdz lauksaimniekiem nodrošināt saimniecību stabilitāti, segt ražošanas izmaksas un ieguldīt attīstībā. Tāpēc Latvijas interesēs ir panākt, lai nākamajā ES budžetā lauksaimniecībai tiktu saglabāts pietiekams finansējums un maksājumu sadalījums starp dalībvalstīm kļūtu taisnīgāks.
Otrkārt, lauksaimniecības zemes aizsardzība un efektīva izmantošana – saglabāt vērtīgās lauksaimniecības zemes pārtikas ražošanai un ierobežot to nepamatotu izmantošanu saules parkiem vai apmežošanai.
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir viens no svarīgākajiem Latvijas dabas un ekonomiskajiem resursiem, jo tā nodrošina iespēju ražot pārtiku, attīstīt lauku saimniecības un stiprināt valsts pārtikas nodrošinājumu. Tāpēc ir svarīgi nepieļaut, ka auglīgas lauksaimniecības zemes nepamatoti tiek zaudētas vai izmantotas citiem mērķiem. Ne mazāk svarīgs jautājums ir lauksaimniecības zemju izmantošana saules enerģijas parku ierīkošanai un apmežošanai. Lai gan atjaunojamās enerģijas attīstība un mežu platību palielināšana var sniegt ekonomiskus un vides ieguvumus, jāņem vērā arī šo darbību ietekme uz lauksaimniecību. Īpaši auglīgas zemes būtu svarīgi saglabāt pārtikas ražošanai, savukārt saules enerģijas projektus un apmežošanu iespēju robežās varētu vairāk virzīt uz mazāk produktīvām vai lauksaimniecībai nepiemērotām teritorijām.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Treškārt, Latvijas lauksaimniecības konkurētspējas stiprināšana – veicināt vietējās pārtikas izmantošanu iepirkumos, sakārtot graudu kvalitātes standartus un risināt lauksaimniekiem un mežsaimniekiem aktuālās problēmas, tostarp savvaļas dzīvnieku radītos postījumus.
Viens no būtiskiem šīs prioritātes virzieniem ir vietējās pārtikas izmantošanas veicināšana publiskajos iepirkumos. Tas nozīmē radīt labākas iespējas Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem piegādāt savu produkciju skolām, bērnudārziem, slimnīcām un citām valsts vai pašvaldību iestādēm. Šāda pieeja varētu palielināt pieprasījumu pēc Latvijā ražotiem produktiem, nodrošināt stabilākus ienākumus vietējiem uzņēmumiem un veicināt lauku reģionu ekonomisko attīstību. Vienlaikus publiskajos iepirkumos jāievēro godīgas konkurences un ES tiesību prasības.