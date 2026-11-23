Par ko viņš vispār domāja? Vīrietis Rīgas Centrālcietumā centies nogādāt desmitiem telefonu un litriem alkohola
Kāds vīrietis Rīgas Centrālcietuma teritorijā ar kravas automašīnu ievedis 47 mobilos tālruņus, desmitiem SIM karšu un vairāk nekā sešus litrus nelegāla alkohola. Tagad viņam par notikušo būs jāstājas tiesas priekšā, informē prokuratūra.
Šā gada februārī vīrietis ar kravas automašīnu ieradās Rīgas Centrālcietumā, lai kādam ieslodzītajam nogādātu aizliegtas mantas. Prokuratūra uzskata, ka viņš to darījis, lai nopelnītu naudu, un sadarbojies ar citām personām, kuru identitāte pagaidām nav noskaidrota.
Kravas automašīnā atradās iespaidīgs daudzums aizliegtu priekšmetu – 47 mobilie telefoni, 41 SIM karte, bezvadu interneta ierīce, pieci austiņu pāri, trīs atmiņas kartes, 12 telefonu lādētāji un viens bezvadu lādētājs. Turklāt automašīnā bija arī vairāk nekā seši litri nelegāla alkohola.
Tomēr nogādāt šīs mantas ieslodzītajam neizdevās. Cietuma darbinieki pārbaudīja kravas automašīnu, atrada visus aizliegtos priekšmetus un tos konfiscēja. Tagad vīrietim būs jāstājas Rīgas pilsētas tiesas priekšā. Pats apsūdzētais savu vainu neatzīst.