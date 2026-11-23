Traģiska avārija Ropažu novadā: apgāžoties automašīnai ar piekabi, dzīvību zaudējis cilvēks. Aicina atsaukties aculieciniekus
Svētdien Ropažu novada Dzidriņās noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā viens cilvēks gājis bojā, bet vēl viens guvis traumas, informē Valsts policija.
Negadījums noticis ap plkst. 15.41 Ropažu novadā, Stopiņu pagastā, Dzidriņās, Saveļu ielā 1. “Toyota Land Cruiser” (RO3153) ar piekabi “Tauriga Tauras” (B730N) brauca pa autoceļu P4 virzienā no Kalēju ielas uz Dienvidu ielu un pagaidām nenoskaidrotu apstākļu dēļ nobrauca no brauktuves, iebraucot grāvī. Viens cilvēks no gūtajām traumām miris notikuma vietā, savukārt otrs negadījumā cietis. Policija sākusi kriminālprocesu un skaidro avārijas apstākļus.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, tostarp divus vīriešus, kuri pirmie pēc negadījuma devās pie avarējušā transportlīdzekļa. Policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir izmeklēšanai noderīga informācija vai videoieraksti no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanīt pa tālruņa numuriem 67219837, 29971069 vai 112.
Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 78 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši vēl astoņi cilvēki. Policija pieņēmusi 461 lēmumu par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, tostarp 229 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti desmit kriminālprocesi. Septiņiem dzērājšoferiem automašīnas konfiscētas, bet no pārējiem paredzēts piedzīt transportlīdzekļu vērtību.