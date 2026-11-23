Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 78 ceļu satiksmes negadījumi
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Šodien 09:04
Traģiska avārija Ropažu novadā: apgāžoties automašīnai ar piekabi, dzīvību zaudējis cilvēks
Svētdien Ropažu novada Dzidriņās noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā viens cilvēks gājis bojā, bet vēl viens guvis traumas, informē Valsts policija.
Negadījums noticis plkst. 15.52, kad automašīna "Toyota" ar piekabi nobraukusi no ceļa braucamās daļas un apgāzusies. Viens cilvēks no gūtajām traumām miris notikuma vietā, savukārt otrs negadījumā cietis. Policija sākusi kriminālprocesu un skaidro avārijas apstākļus.
Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 78 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši vēl astoņi cilvēki. Policija pieņēmusi 461 lēmumu par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, tostarp 229 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti desmit kriminālprocesi. Septiņiem dzērājšoferiem automašīnas konfiscētas, bet no pārējiem paredzēts piedzīt transportlīdzekļu vērtību.