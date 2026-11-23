Jaunais izglītības ministrs atklāj, kā skolotāju algas varētu palielināt, tērējot uz pusi mazāk naudas
Jaunais izglītības un zinātnes ministrs Česlavs Batņa (AS) uzskata, ka pedagogu algu palielināšanai varētu pietikt ar ievērojami mazāku finansējumu, nekā iepriekš plānots.
Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" ministrs atklāja, ka nepieciešamos 51 miljonu eiro, iespējams, varētu samazināt pat uz pusi, ja tiktu pārskatīta atalgojuma sadales sistēma.
Ministrs atzina, ka pedagogu algu pieauguma grafika izpilde būs atkarīga no nākamā gada valsts budžeta iespējām. Viņaprāt, pašreizējā atalgojuma sistēmā pastāv būtiska nevienlīdzība, jo daļa skolotāju saņem tikai minimālo algu, kamēr citi pelna ievērojami vairāk. Tādēļ Batņa vēlas izstrādāt risinājumu, kas ļautu pieejamo finansējumu mērķtiecīgāk novirzīt tiem pedagogiem, kuri saņem zemāko atalgojumu. Sarunas par šo ieceri ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) jau esot sāktas.
Iepriekš valdība bija atbalstījusi plānu no 2027. gada atsākt pedagogu minimālās algas paaugstināšanu, līdz 2030. gadam sasniedzot 1958 eiro mēnesī. Šīs ieceres īstenošanai nākamgad būtu nepieciešami papildu 51,15 miljoni eiro, bet līdz 2030. gadam nepieciešamais papildu finansējums pieaugtu līdz 222,22 miljoniem eiro. Pašlaik pedagogu minimālā alga par 40 stundu darba nedēļu ir 1566 eiro mēnesī.
Tikmēr LIZDA jau iepriekš uzsvērusi, ka no jaunā ministra sagaida konkrētu rīcību un iepriekš solītā algu pieauguma grafika īstenošanu. Arodbiedrība atgādinājusi, ka pedagogi jau piekāpušies, piekrītot mazākam algu kāpumam 2025. gadā un algu iesaldēšanai šogad, tādēļ turpmākajās sarunās par atalgojumu solījusi būt stingra.