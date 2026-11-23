Godinās Latvijas labākos teātra māksliniekus: Dailes teātrī šovakar notiks "Spēlmaņu nakts" ceremonija
Šovakar plkst. 21.00 Dailes teātrī norisināsies ikgadējā "Spēlmaņu nakts" balvu pasniegšanas ceremonija, kurā godinās aizvadītās teātra sezonas izcilākos māksliniekus un iestudējumus.
"Spēlmaņu nakts" balvu par mūža ieguldījumu skatuves mākslā šogad pasniegs Latvijas Nacionālā teātra aktrisei Intai Tirolei un Dailes teātra aktierim Jurim Bartkevičam.
Par "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada lielās formas izrāde" sacentīsies četri iestudējumi - režisora Mārtiņa Kalitas "Freimanis" Liepājas teātrī, režisora Reiņa Suhanova "Mēdeja" Valmieras teātrī, režisora Lukaša Tvarkovska "Orākuls" un režisora Viestura Kairiša "Pirmavots" Dailes teātrī.
Kategorijā "Gada mazās formas izrāde" izvirzīts režisora Regnāra Vaivara "Atbalss Aija" un režisora Matīsa Budovska "Ods" Latvijas Nacionālajā teātrī, režisora Valtera Sīļa "Parasta pirmdiena" Liepājas teātrī, režisora Toma Treiņa iestudējums "Šaubas" Valmieras teātrī un Ivetas Poles un Katrīnas Neiburgas iestudējums "Vecajo kults" teātrī "Dirty Deal Teatro".
Par uzvaru kategorijā "Gada izrāde bērniem un/vai jauniešiem" sacentīsies režisors Matīss Kaža ar "Bastardiem" Latvijas Nacionālajā teātrī, režisore Paula Pļavniece ar "Deju nāciju" Liepājas teātrī, Treinis ar "Mazo cilvēku" Valmieras teātrī, Pļavniece ar "Oskars un lietas" Latvijas Leļļu teātrī un režisore Kristīne Brīniņa ar "Pasaulē lielāko spēku" Liepājas teātrī.
Uz gada režisora godu pretendē Kairišs par "Pirmavotu" Dailes teātrī, Kalita par "Freimani" un Sīlis par "Parastu pirmdienu" Liepājas teātrī un Vaivars par "Atbalss Aija" Latvijas Nacionālajā teātrī.
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Kategorijā "Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts" nominēta Justīne Kļava par "Bolderāju", Andris Kalnozols par "Odu", Anka Herbuta par "Orākulu", Sandis Pēcis, Anete Rimkus, Edgars Ozoliņš, Laura Jeruma, Kārlis Ērglis un Karīna Tatarinova par "Parastu pirmdienu" un Matīss Gricmanis par "Rīkojums Nr. 2".
Uz "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada aktrise" pretendē Agnese Jēkabsone par Lienes Raudupietes lomu iestudējumā "Trīs bēres un divas kāzas" Liepājas teātrī, Ilze Ķuzule-Skrastiņa par Dominikas Frankonas lomu iestudējumā "Pirmavots" Dailes teātrī, Jūlija Ļaha par Hekubes lomu iestudējumā "Hekube" Daugavpils teātrī, Māra Mennika par māsas Aloīzijas Bovjēras lomu iestudējumā "Šaubas" Valmieras teātrī un Laura Siliņa par Aijas lomu iestudējumā "Atbalss Aija" Latvijas Nacionālajā teātrī.
Savukārt kategorijā "Gada aktieris" izvirzīts Ģirts Krūmiņš par Roalda Dāla lomu iestudējumā "Milzis" Dailes teātrī, Mārtiņš Meiers par Alana Tjūringa lomu iestudējumā "Orākuls" Dailes teātrī, Kārlis Reijers par Aksela lomu iestudējumā "Ods" Latvijas Nacionālajā teātrī un Valts Skuja par Freimaņa lomu iestudējumā "Freimanis" Liepājas teātrī.
Par "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada aktrise otrā plāna lomā" sacentīsies Jana Herbsta par Ilzes Viņķeles lomu iestudējumā "Rīkojums Nr. 2" Dailes teātrī, Lāsma Kugrēna par lomām iestudējumā "Egles stāsti" Latvijas Nacionālajā teātrī, Ieva Puķe par Millera kundzes lomu iestudējumā "Šaubas" Valmieras teātrī, Elīna Vāne par Tomuļu mātes lomu iestudējumā "Skroderdienas Silmačos" Valmieras teātrī un Madara Viļčuka par Pirmavota lomu iestudējumā "Pirmavots" Dailes teātrī.
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Savukārt kategorijā "Gada aktieris otrā plāna lomā" izvirzīts Romāns Bargais par Jura lomu iestudējumā "Atbalss Aija" Latvijas Nacionālajā teātrī, Rolands Beķeris par Ingara Gudermaņa, Guntara Rača un Ināras Freimanes lomām iestudējumā "Freimanis" Liepājas teātrī, Raimonds Celms par Ģirta lomu iestudējumā "Ods" Latvijas Nacionālajā teātrī, Kaspars Dumburs par Robja lomu un Lauris Dzelzītis par Aivara Lemberga lomu iestudējumā "Rīkojums Nr. 2" Dailes teātrī.
Par uzvaru kategorijā "Gada jaunais skatuves mākslinieks" sacentīsies Gusts Ābele par režijas darbu "Klusums un troksnis" Latvijas Nacionālajā teātrī, Tomass Ralfs Ābolkalns par Džei Dī lomu iestudējumā "Telma un Luīze" Valmieras teātrī, Elīna Bartkeviča par Mērijas lomu iestudējumā "Konemāras galvaskauss" Rēzeknes teātrī "Joriks", Agate Marija Bukša par Īvas Heringtones lomu iestudējumā "Viss par Ievu" Latvijas Nacionālajā teātrī, Tatjana Gurēviča par Mariannas lomu iestudējumā "Zvaigznāji" un Adriāns Toms Kulpe par scenogrāfiju iestudējumā "Bolderāja" Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, Matīss Kučinskis par Nika Pērles lomu iestudējumā "Bastardi" Latvijas Nacionālajā teātrī un Elizabete Milta par Lauras Vingfildas lomu iestudējumā "Stikla zvērnīca" Valmieras teātrī.
Par "Gada scenogrāfa" titulu sacentīsies Reinis Dzudzilo par "Pirmavotu" Dailes teātrī, Kristaps Kramiņš par "Mazo cilvēku" un Monika Korpa par "Mēdeju" Valmieras teātrī un Valters Kristbergs par "Atbalss Aija" Latvijas Nacionālajā teātrī.
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Kategorijā "Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums" nominēts Ēriks Ešenvalds par "Induli un Āriju" un Edgars Mākens par "Odu" Latvijas Nacionālajā teātrī, Jēkabs Nīmanis par "Mēdeju" Valmieras teātrī, Jānis Šipkēvics par "Sēnēm" Latvijas Leļļu teātrī un Juris Vaivods par "Pirmavotu" Dailes teātrī.
Par uzvaru kategorijā "Gada gaismu mākslinieks" sacentīsies Niks Cipruss par "Odu" Latvijas Nacionālajā teātrī un par "Pirmavotu" Dailes teātrī, Mārtiņš Feldmanis par "Trīs bērēm un divām kāzām" Liepājas teātrī, Oskars Pauliņš par "Mēdeju" Valmieras teātrī un Lienīte Slišāne par "Atbalss Aija" Latvijas Nacionālajā teātrī.
Uz gada kostīmu mākslinieka titulu pretendē Madara Botmane par "Atbalss Aija" Latvijas Nacionālajā teātrī, Pamela Butāne par "Sēnēm" Latvijas Leļļu teātrī, Jana Čivžele par "Docentēm" Jaunajā Rīgas teātrī, Monika Korpa par "Mēdeju" Valmieras teātrī un Fjodors Podgornijs par "Bohēmu" Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
Kategorijā "Gada video mākslinieks" izvirzīts Jakubs Lehs par "Orākulu" un "Sapņu noveli" Dailes teātrī, Valters Vuciņš par "Freimani" Liepājas teātrī, Zane Zelmene par "Dalī ausi" Latvijas Kultūras akadēmijā un Toms Zeļģis par "Indrāniem" Jaunajā Rīgas teātrī.
Par uzvaru kategorijā "Gada horeogrāfs vai kustību mākslinieks" sacentīsies Kristīne Brīniņa par "Deju nāciju" Liepājas teātrī, Kristīne Brīniņa par "Kas var būt labāks par šo?" Liepājas teātrī, Rūdolfs Gediņš par "Sēri krāca ūdens viļņi" teātra trupā "Kvadrifrons", Linda Mīļā par "Mazo cilvēku" Valmieras teātrī un Jiri Naels par "Pirmavotu" Dailes teātrī.
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Kategorijā "Gada baleta mākslinieks (horeogrāfs vai izpildītājs)" sacentīsies Jūlija Brauere par Esmeraldu baleta izrādē "Esmeralda", Amirs Dodarhodžajevs par Bazilu baleta izrādē "Dons Kihots", Emma Lagūna par Diānu baleta izrādē "Esmeralda", Paula Lieldidža-Kolbina par Rozitu baleta izrādē "Dons Kihots" un Alisa Tomkoviča par Dusmīgo baleta izrādē "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam). Kaktusi".
"Spēlmaņu nakts" žūrijas komisija, kuru veido deviņi nozares profesionāļi, 2025./2026. gada sezonā no 2025. gada 1. augusta līdz 2026. gada 15. jūnijam noskatījās un izvērtēja 108 profesionālā teātra jauniestudējumus.