Novembra pēdējā nedēļā laiks mainīsies: Latvijā gaidāms sals līdz pat -10 grādiem
Novembra pēdējā nedēļā Latvijā gaidāmas būtiskas laikapstākļu pārmaiņas.
Nedēļas sākumā vēl būs mākoņains laiks ar lietu un sniegu, taču, tuvojoties nedēļas nogalei, kļūs ievērojami aukstāks. Vietām gaisa temperatūra var noslīdēt līdz pat -10 grādiem, un sinoptiķi prognozē meteoroloģiskās ziemas iestāšanos.
Nedēļas pirmajā pusē laikapstākļus vēl ietekmēs ciklons Krievijā. Debesis lielākoties klās mākoņi, brīžiem gaidāms lietus un sniegs, bet stiprākie nokrišņi iespējami Rīgas līča Kurzemes piekrastē. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš, savukārt gaisa temperatūra pārsvarā turēsies ap nulli un nepārsniegs +4 grādus. Autovadītājiem jāņem vērā, ka snigšanas un apledojuma dēļ ceļi vietām var kļūt slideni.
Nedēļas otrajā pusē Latvijā nostiprināsies anticiklons, kas atnesīs sausāku un aukstāku laiku. Nokrišņu būs maz, vējš pierims, bet debesis brīžiem skaidrosies. Naktīs lielākajā valsts daļā gaidāms sals, un vietām termometra stabiņš var pietuvoties -10 grādu atzīmei. Daudzviet neliels sals saglabāsies arī dienas laikā. Lēnā vēja un bezvēja apstākļos iespējama arī gaisa kvalitātes pasliktināšanās.
Līdz ar aukstuma pastiprināšanos Latvijā, visticamāk, sāksies meteoroloģiskā ziema. Tā iestājas, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas ir zem nulles. Par meteoroloģiskās ziemas sākumu uzskata pirmo no šīm dienām. Pērn tā sākās 23. novembrī, 2024. gadā – 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā jau 17. novembrī.
Arī decembra sākumā būtiska sasilšana pagaidām netiek prognozēta. Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati liecina, ka šonedēļ un decembra pirmajās divās nedēļās vidējā gaisa temperatūra Latvijā varētu būt par 1–3 grādiem zemāka nekā ierasts, savukārt nokrišņu daudzums gaidāms mazāks par normu.