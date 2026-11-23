Stiprākie nokrišņi turpināsies Rīgas līča Kurzemes piekrastē.
Sabiedrība
Šodien 07:12
Lietus, sniegs un apledojums: sinoptiķi brīdina par nepatīkamiem laikapstākļiem pirmdien
Pirmdien Latvijā gaidāms pārsvarā apmācies laiks, daudzviet līs un snigs, prognozē sinoptiķi. Vietām uz autoceļiem veidosies apledojums, tāpēc autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem.
Stiprākie nokrišņi turpināsies Rīgas līča Kurzemes piekrastē. Valsts lielākajā daļā pūtīs lēns vējš, savukārt Ziemeļkurzemes piekrastē gaidāmas brāzmainas ziemeļu vēja brāzmas. Gaisa temperatūra sasniegs 0 līdz +4 grādus.
Rīgā debesis klās mākoņi, brīžiem gaidāms lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra nepārsniegs +4 grādus.
Laikapstākļus Latvijā nosaka ciklons, savukārt Skandināvijā pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens būs 999–1004 hektopaskāli jūras līmenī.