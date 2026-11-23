Autovadītājiem jāuzmanās! Daudzviet Latvijā ceļi apledojuši
Šorīt apledojums daudzviet Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Krāslavas apkārtnē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļu posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 73 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei;
- Valmieras šoseja (A3) posmos no Stalbes līdz Valmierai un no Strenčiem līdz Valkai;
- Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) posmos no Saulkalnes līdz Ogrei, no Skrīveriem līdz Aiviekstes tiltam un no Izvaldas līdz Paterniekiem;
- Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai;
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;
- Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Ciecerei;
- Ventspils šoseja (A10) visā posmā;
- šoseja Tīnūži – Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Saldus, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Ogres, Aizkraukles, Valmieras, Valkas, Alūksnes un Krāslavas apkārtnēs.
Atgādinām, ka arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas uz ceļiem var atkārtoti veidoties sniega kārta un apledojums, šie darbi tiek veikti lai iespēju robežās uzlabotu ceļu stāvokli, taču tie nevar novērst ziemai raksturīgos laikapstākļus.
Aicinām autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
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Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.