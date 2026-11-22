Latvijā sāk parakstu vākšanu par būtiskām izmaiņām restorānu ēdienkartēs
Sabiedrības iniciatīvu portālā "ManaBalss.lv" sākta parakstu vākšana par obligātu kaloriju daudzuma un uzturvērtības norādīšanu lielajos ēdināšanas tīklos un restorānu ķēdēs Latvijā.
Iniciatīvas pārstāvis ir Dmitrijs Koreškovs, kura vārds tīmeklī atrodams saistībā ar skriešanas pasākumiem. Viņš aicina veikt grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, nosakot pienākumu lielajiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un restorānu ķēdēm ēdienkartēs, digitālajos stendos un pasūtījumu lietotnēs norādīt standartizēto pamatēdienu enerģētisko vērtību kilokalorijās.
Tāpat viņš vēlētos, lai pēc klienta pieprasījuma vai digitālajās ēdienkartēs tiktu nodrošināta informācija par galvenajām makrouzturvielām - olbaltumvielām, ogļhidrātiem un taukiem.
Prasību rosināts attiecināt uz ēdināšanas uzņēmumiem un restorānu ķēdēm, kas darbojas kā vienots tīkls un kuru struktūrvienību skaits Latvijā pārsniedz noteiktu slieksni, piemēram, 15 līdz 20 filiāles. Savukārt mazās kafejnīcas, vietējos ģimenes restorānus un ēdnīcas ar mainīgu dienas piedāvājumu šāds regulējums neskartu, lai neradītu papildu administratīvo slogu mazajiem ēdinātājiem.
Koreškovs iniciatīvā norāda, ka Latvijā arvien lielāka sabiedrības daļa regulāri ietur maltītes ārpus mājas, taču patērētājiem restorānu tīklos trūkst informācijas par ēdienu uzturvērtību. Viņš uzsver, ka Eiropas Savienības regulējums paredz obligātu uzturvērtības norādīšanu uz fasētu pārtikas produktu iepakojumiem, savukārt sabiedriskajā ēdināšanā nav vispārēja pienākuma norādīt ēdienu kaloriju daudzumu un uzturvērtību.
Iniciatīvas pārstāvis atsaucas uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, saskaņā ar kuriem 52% nāves gadījumu Latvijā 2022. gadā bija saistīti ar sirds un asinsvadu slimībām. Tāpat SPKC apkopotie dati par laika posmu no 2015. līdz 2022. gadam liecina, ka aptuveni 59% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir liekais svars vai aptaukošanās.
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Kā piemēru Koreškovs min ASV, kur kaloriju norādīšana ir obligāta ēdināšanas tīkliem ar vismaz 20 ēdināšanas vietām. Savukārt Anglijā kopš 2022. gada šāda prasība attiecas uz lielajiem ēdināšanas uzņēmumiem, kuros strādā vismaz 250 darbinieku.
Viņš norāda, ka lielajiem ēdināšanas tīkliem, kuros receptes un porciju izmēri jau ir standartizēti, uzturvērtības aprēķināšana un informācijas uzturēšana sistēmā varētu būt tehniski un finansiāli vieglāk risināma, pat ja tas sākotnēji prasīs noteiktu darba un resursu ieguldījumu.
Koreškova ieskatā šāds regulējums palīdzētu iedzīvotājiem pieņemt informētākus lēmumus par savu uzturu. Viņš norāda, ka arī cukura diabēta un sirds un asinsvadu slimību pacientiem vai cilvēkiem, kuri vēlas samazināt ķermeņa masu, šī informācija kalpos kā nozīmīgs palīgrīks precīzākai uzturvielu uzskaitei un plānošanai.
Tāpat iniciatīvas pārstāvis uzskata, ka uzturvērtības informācijas publiskošana ilgtermiņā varētu veicināt veselīgākus uztura paradumus un palīdzēt mazināt hronisku slimību izplatību un slogu veselības aprūpes sistēmai.
Vienlaikus šāda prasība, viņaprāt, varētu mudināt lielos ēdināšanas tīklus pārskatīt ēdienu receptes un piedāvāt klientiem sabalansētākas un uzturvielām bagātākas maltītes.