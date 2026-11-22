Aizvadītajā naktī Rīgā, Daugavgrīvas ielā pie Dzegužkalna, noticis ceļu satiksmes negadījums.
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Šodien 20:25
VIDEO: naktī pie Dzegužkalna notikusi smaga sadursme - viens no vadītājiem aizbēdzis
Aizvadītajā naktī Rīgā, Daugavgrīvas ielā pie Dzegužkalna, noticis ceļu satiksmes negadījums – vieglā automašīna sadūrusies ar pretimbraucošu mikroautobusu, vēsta "Sadursme".
Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas, vieglā automašīna, iespējams, pārvietojusies ar lielu ātrumu. Pēc sadursmes tās vadītājs esot pametis notikuma vietu.
Pašlaik nav zināms, kādi bijuši precīzie negadījuma apstākļi un vai sadursmē ir cietušie. Notikušā apstākļi vēl jānoskaidro.