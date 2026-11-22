Atklājas drūma aina uz Latvijas ceļiem - sliktāka situācija ir tikai trijās Eiropas valstīs
Latvija Eiropas Savienībā ieņem ceturto vietu pēc ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita uz miljonu iedzīvotāju. Eiropas Komisijas dati liecina, ka pērn uz Latvijas ceļiem dzīvību zaudēja 64 cilvēki uz katru miljonu iedzīvotāju. Tas ir vairāk nekā lielākajā daļā Eiropas valstu un trīsreiz pārsniedz Zviedrijas rādītāju, vēsta Latvijas Televīzija.
Pērn visā Eiropas Savienībā ceļu satiksmes negadījumos gāja bojā 19 350 cilvēku. Vidēji uz miljonu iedzīvotāju tie bija 43 bojāgājušie. Lai gan kopš 2019. gada bojāgājušo skaits Eiropas Savienībā samazinājies par 15%, atšķirības starp valstīm joprojām ir ievērojamas.
Visdrošākā situācija ir Zviedrijā, kur uz miljonu iedzīvotāju reģistrēti 19 bojāgājušie, un Dānijā ar 24 bojāgājušajiem. Savukārt visaugstākā mirstība uz ceļiem ir Bulgārijā – 71 cilvēks uz miljonu iedzīvotāju, un Rumānijā – 68. Tām seko Horvātija un Latvija.
Latvijas kaimiņvalstīs situācija ir labāka. Lietuvā pērn uz miljonu iedzīvotāju bija 48 bojāgājušie, bet Igaunijā – tikai 31, tātad aptuveni uz pusi mazāk nekā Latvijā.
Turklāt Latvijā pērn, salīdzinot ar 2024. gadu, bojāgājušo skaits pieauga par 5%. Tomēr, raugoties uz ilgāku laika periodu, kopējā tendence liecina par situācijas uzlabošanos.
Pozitīvs piemērs ir Polija, kas kopš 2019. gada bojāgājušo skaitu uz ceļiem samazinājusi par 43%. Tas ir lielākais uzlabojums Eiropas Savienībā.
Eksperti uzsver, ka satiksmes drošību ietekmē ne tikai autovadītāju uzvedība, bet arī ceļu infrastruktūras kvalitāte, automašīnu vecums, satiksmes intensitāte ārpus pilsētām, ceļu policijas kontrole un neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās ātrums.
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Vienlaikus ir arī cerīgākas ziņas – Eiropas Komisijas provizoriskie dati par šā gada pirmo pusgadu liecina par būtisku ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazinājumu Latvijā. Tas dod cerību, ka pērnā gada negatīvo tendenci izdosies mainīt.