Nedēļa sāksies ar nepatīkamu pārsteigumu: sinoptiķi brīdina par laikapstākļiem pirmdien
Rīt Latvijā līs un snigs slapjš sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī uz pirmdienu gaidāms mākoņains laiks, vien vietām rietumos debesis skaidrosies. Daudzviet palaikam līs, snigs slapjš sniegs, austrumos arī sniegs, tur lokāli veidosies 1-2 centimetrus bieza sniega kārta. Sniega dēļ ceļi būs slideni.
Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš. Atsevišķos rajonos veidosies migla, kas īslaicīgi pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2…+3 grādiem.
Rīgā nakts būs mākoņaina, palaikam gaidāms lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0…+1 grādam.
Jaunās darba nedēļas sākumā debesis būs lielākoties mākoņainas, mākoņi teju visos reģionos kādā brīdī atnesīs nokrišņus, galvenokārt slapju sniegu un sniegu, bet piekrastē un rietumu rajonos, kur gaiss būs siltāks, lielākoties līs vai snigs slapjš sniegs. Dienās gaisa temperatūra nepārsniegs plus 4 grādus. Šādi laikapstākļi gaidāmi arī galvaspilsētā.