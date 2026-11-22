Šlokenbekas pils meklē vadītāju par 2500 eiro mēnesī: jaunajam saimniekam priekšā ne viens vien izaicinājums
Tukuma novada pašvaldība konkursā meklē SIA "Šlokenbekas pils" valdes locekli, liecina pašvaldības publiskotais sludinājums.
Valdes locekļa mēneša atlīdzība ir 2500 eiro pirms nodokļu nomaksas. "Šlokenbekas pils" vispārējais stratēģiskais mērķis ir saglabāt, pētīt un popularizēt Šlokenbekas muižas ansambļa kultūrvēsturisko mantojumu, vēstures liecības un vietējās tradīcijas atbilstoši vietas unikalitātei, attīstīt tūrismu, nodrošināt kultūras piedāvājumu Šlokenbekas pils viesiem.
Uzņēmuma uzdevums ir nodrošināt kultūras pasākumu organizēšanu un norisi Šlokenbekas muižas kompleksā un Smārdes pagastā, nodrošināt amatiermākslas kolektīvu darbību Smārdes pagastā, tostarp organizēt kolektīvu mēģinājumu norisi un nodrošināt to darbībai nepieciešamos organizatoriskos un materiāltehniskos priekšnoteikumus, organizēt kultūrizglītojošus pasākumus, ekskursijas un citas aktivitātes, kas sekmē sabiedrības zināšanas par Šlokenbekas muižas ansambļa kultūrvēsturisko mantojumu. Pašvaldības kapitālsabiedrības uzdevums ir arī nodrošināt Šlokenbekas muižas ansambļa tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un izmantošanu kultūras vajadzībām, organizēt un īstenot pasākumus Šlokenbekas muižas ansambļa tūrisma attīstībai un popularizēšanai, veicināt muižas ansambļa izmantošanu tūrisma vajadzībām un nodrošināt kultūrizglītojošus pasākumus tūrisma jomā. Uzņēmumam arī jāizstrādā priekšlikumi muižas ansambļa vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstībai.
Tukuma novada pašvaldība uzņēmumam ir nodevusi bezatlīdzības lietošanā Šlokenbekas muižas ansambli, lai nodrošinātu deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai stratēģiski svarīga īpašuma vienotu, racionālu un lietderīgu pārvaldību, kā arī valsts aizsargājama kultūras pieminekļa saglabāšanu, uzturēšanu, popularizēšanu, publisko pieejamību un izmantošanu kultūras un tūrisma vajadzībām.
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No valdes locekļa kandidātiem pašvaldība sagaida valsts valodas prasmi vismaz C1 līmenī, angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālajā, humanitārajā vai mākslas zinātnē. Nepieciešama arī vismaz divu gadu darba pieredze pēdējo septiņu gadu laikā valdes locekļa amatā, valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai valdes loceklim tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā.
Tiek gaidīta arī nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo. Kandidātam arī jāatbilst likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām, kā arī viņam jāpiekrīt šajā likumā noteiktajam valsts amatpersonas statusam un ierobežojumiem. Tiek vērtēta arī kandidāta atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām.
Pašvaldība konkursā novērtēs zināšanas un izpratni par finanšu vadības jautājumiem, uzņēmuma vadību, tostarp risku vadību, finanšu un cilvēku resursu valdību, pieredzi nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, zināšanas un pieredzi par iepirkumu procesiem. Kandidātiem arī jābūt izpratnei par uzņēmuma darbības stratēģijas realizēšanu, prasmei prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli, prasmei plānot un organizēt.
Darbā nepieciešama arī orientācija uz rezultātu sasniegšanu un izpratne par kapitālsabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību, korporatīvās pārvaldības un publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem, orientācija uz attīstību un spēja noteikt skaidrus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus. Tiek prasīta arī iekšējās kontroles sistēmas pārzināšana un izpratne par ilgtermiņa finanšu un risku vadību.
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Pirmajā kandidātu atlases kārtā nominācijas komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītajām prasībām. Otrajā kārtā izvirzītie pretendenti tiek aicināti uz interviju, kuras laikā nominācijas komisijai prezentē iepriekš sagatavotu, faktos balstītu "Šlokenbekas pils" darbības stratēģisko redzējumu nākamajiem pieciem gadiem, ietverot galvenās darbības prioritātes, priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus kapitālsabiedrības attīstībai ierobežotu resursu apstākļos. Pieteikumus atlasei var iesniegt līdz 30. novembrim.
Kandidātus vērtēs pašvaldības Kultūras, sporta un komunikācijas nodaļas vadītāja Laura Stūrīte, Juridiskās nodaļas vadošā juriste Ilze Blanka, Audita un kontroles nodaļas kapitālsabiedrību uzraudzības speciāliste Linda Henzele, Personāla nodaļas vadītāja Krista Bērziņa un pieaicinātais neatkarīgais eksperts - AS "Latvijas valsts meži" Jaunmoku pils vadītājs Uldis Mākulis.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Šlokendekas pils" apgrozījums pērn ir bijis 289 146 eiro, bet zaudējumi sasniedza 65 630 eiro. Pašlaik uzņēmumu vada Linda Ošiņa.