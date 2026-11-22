18. novembra svinīgā pieņemšana Rīgas pilī
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdienas, 18. novembra, vakarā Rīgas pilī rīkoja tradicionālo svinīgo ...
Svētki beigušies, bet kaislības nerimst: soctīklos dāmas saplūcas par Kulberga sievas kleitu
Lai gan 18. novembra svinīgā pieņemšana Rīgas pilī jau aizvadīta, sociālajos tīklos joprojām nerimst karstas diskusijas par Ministru prezidenta Andra Kulberga sievas Annas Kulbergas izvēlēto vakarkleitu. Pārsteidzošā sakritība ar citas amatpersonas tērpu un kleitas cena sabiedrību sadalījusi divās naidīgās nometnēs.
Vislielāko rezonansi izraisīja fakts, ka gan Anna Kulberga, gan Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe uz svinīgo pasākumu bija ieradušās vizuāli ļoti līdzīgās, koši sarkanās vakarkleitās ar atvērtām piedurknēm.
Komentētāji aktīvi apsprieda arī abu dāmu līdzīgos tērpus. Daļa sociālo tīklu lietotāju uzskatīja, ka tik augsta līmeņa pasākumam viņām vajadzējis izvēlēties ko oriģinālāku un pasūtīt īpaši darinātu tērpu, lai izvairītos no šādas neveiklas sakritības. Citi ironizēja par modes industrijas aizkulisēm, kur idejas nereti tiekot aizgūtas, nedaudz pārveidotas un pasniegtas kā jauni modeļi.
Lai gan sociālo tīklu lietotāji aktīvi sprieda, kurai koši sarkanais tonis piestāv labāk, lielākā daļa soctīklotāju tomēr bija vienisprātis, ka abām gaišmatainajām dāmām šis tērps piestāvējis lieliski.
Timēr pati premjera kundze sociālajos tīklos atklāja, viņas svētku tērpu radījusi Latvijas modes dizainere Iveta Vecmane. Dizaineres oficiālajā interneta veikalā norādīts, ka šī spilgti sarkanā vilnas kleita ar krokotām, atsegtām piedurknēm maksā 1300 eiro.
Tieši šī summa sociālajos tīklos izraisījusi īstu vārdu kauju. Daļa komentētāju asi kritizē tik dārga tērpa izvēli laikā, kad jaunais premjers runā par valsts budžeta taupību un nepieciešamību pārskatīt sociālos pabalstus, tostarp invaliditātes statusa piešķiršanu. Kāda diskusijas dalībniece norādīja, ka šī kleita maksā tikpat, cik viņas četru mēnešu invaliditātes pensija, un piebilda, ka laikā, kad kaimiņos plosās karš, šāda greznība neesot ētiska. Citi piebalsoja, ka ar labu gaumi arī par dažiem desmitiem eiro varot izskatīties karaliski.
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Tomēr šāda kritika acumirklī izpelnījās vēl asāku pretsparu. Daudzi lietotāji metās aizstāvēt Annu Kulbergu, pārmetot kritiķēm prastu skaudību un liekulību. Komentāros tika norādīts, ka premjera kundze pati ar tērpa cenu nav lielījusies un ar cenu zīmi uz muguras pieņemšanā nav staigājusi. Tāpat vairāki lietotāji slavēja izvēli atbalstīt tieši Latvijas modes mākslinieci.
"Ja premjera kundze būtu ieradusies lētā masu tirgus kleitā, tad jūs atkal brēktu: vai cik lēta un noplukusi!" ironizēja kāda komentētāja. Citi piebilda, ka politiķu aprindās Rīgas pilī bijuši redzami arī krietni dārgāki tērpi, taču uzmanība nezin kāpēc pievērsta tieši Kulberga kundzei.
Tikmēr citi soctīkotāji norāda, ka šāda aprunāšana jau sāk atgādināt klačas pie lauku veikala. "Nākamais solis varētu būt pētījums, cik maksā amatpersonu apakšveļa," ironizē komentētāji.