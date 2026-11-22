Policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu negadījuma apstākļus.
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Šodien 12:54
Traģiska avārija Smiltenē: auto nobrauc no ceļa un ietriecas kokā - gājis bojā pasažieris
Sestdienas rītā Smiltenē automašīnai "Volkswagen Multivan" nobraucot no ceļa un iebraucot kokā, dzīvību zaudējis pasažieris, bet spēkrata vadītājs ar traumām nogādāts slimnīcā, informēja Valsts policijā.
Pēc sākotnējās informācijas, avārija notika 21. novembrī plkst. 6.11. Policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu negadījuma apstākļus.
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 115 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki un viens gājis bojā.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 379 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp 173 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti septiņi kriminālprocesi, bet par braukšanu iespējamā narkotisko vielu ietekmē – viens kriminālprocess.