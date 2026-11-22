Pēkšņi pameta KNAB un devās izdienas pensijā: Straumes deklarācijā atklājas iespaidīgas parādsaistības
Kādreizējais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume amatu atstājis 81 269 eiro lielām parādsaistībām, liecina viņa amatpersonas deklarācija, kas iesniegta, atstājot amatu.
Straume līdz šā gada 19. augustam KNAB nopelnīja 47 628 eiro lielu algu. Viņš deklarējis 7020 lielus bezskaidras naudas uzkrājumus, kā arī sev piederošu 2016. izlaiduma gada automašīnu "BMW 420I".
Viņš ir līdzīpašnieks dzīvoklim Tīnūžu pagastā un nekustamajam īpašumam Ikšķilē. Straumem, atstājot amatu, bija privātie pensiju fondi, bet nebija dzīvības apdrošināšana.
Jau vēstīts, ka Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.
Ziņots arī, ka Valsts kancelejā pagājušajā nedēļas nogalē informēja, ka KNAB priekšnieka amata konkursa komisija nolēmusi ieteikt šim amatam virzīt KNAB priekšnieka vietnieku operatīvo darbību jautājumos Jāni Rozi. Par viņa apstiprināšanu vēl jālemj valdībai un Saeimai.