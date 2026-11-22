Lietus un slapjš sniegs Rīgas centrā.
Sabiedrība
Šodien 08:52
Svētdien daudzviet līs un snigs, vietām veidosies sniega kārta
Šodien dienā debesis turpinās klāt mākoņi, rietumos brīžiem skaidrosies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Daudzviet valstī mākoņi nesīs lietu, slapju sniegu, dažviet austrumos arī sniegu, līdz ar ko lokāli veidosies neliela sniega kārta. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni, un brīžiem snigšanas laikā redzamība būs pasliktināta.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet piekrastē, un no priekšpusdienas arī iekšzemē - no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Piekrastes rajonos vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +1...+6 grādiem.