Kurzemē ceļi vietām kļuvuši slideni: nosauc posmus, kuros jābrauc īpaši uzmanīgi
Svētdienas rītā Kurzemē apledojums vietām apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 20 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas šosejas (A9) posmos no Mazblīdenes līdz Ciecerei un no Skrundas līdz Grobiņai, kā arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij. Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem slideni ceļi ir Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils apkārtnē.
LVC aicina autovadītājus rēķināties ar mainīgajiem laikapstākļiem, ieplānot ceļam papildu laiku, kā arī izvēlēties seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un drošu distanci.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem novērojumiem uz valsts ceļiem iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555 vai rakstot uzņēmuma kontos sociālajos tīklos "X" un "Facebook".