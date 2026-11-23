Indras Vilipsones kultūrpieturas ar nedzirdētu skaņu un liktenīgu gadu. Ko ieplānot no 23. novembra līdz 29. novembrim?
Dīvaina sajūta, gluži kā pirms mirkļa šķita, ka atveru novembra kultūrkalendāru, bet šorīt jau musturoju novembra noslēdzošo nedēļu, par vienu ieteikumu pateikšos diriģentam Intam Tetervoskim.
Ints Teterovskis kā allaž tur rūpi par Īles baznīcu un tās koncertdzīvi, un viņš ziņo, ka 29. novembrī plkst. 16.00 Īles baznīcā viesosies Uģis Prauliņš. Koncertseansā 29. novembrī skanēs šīgada koncertos Holdres pilī Igaunijā, Kultūrtelpā Dabā Nurmižos, Komponistu savienības elektroniskās mūzikas festivālā “DeTune” un Ērmaņu muižā izveidotā programma, kā arī iepriekšējo gadu motīvi ar domu par dievnama atjaunošanu un svētvietu kā tādu, kur cilvēki sanāk, lai meklētu apskaidrību, klusumu un skaistumu, sajustu mūzikas varenību un spēcinātos domās.
“Esmu vienmēr sekojis darbiem, kuros tiek atjaunotas īstas vērtības. Jau manas visagrākās atmiņas saistās ar Rīgas Sv. Pētera baznīcas gruvešu kaudzēm atjaunošanas darbu sākumā (mans tēvs bija restaurācijas pārvaldes arhitekts līdz Pēterbaznīcas torņa pabeigšanai). Piedalījos vienā no pirmajiem Īles baznīcas atjaunošanas koncertā ar Jauniešu kori “Balsis” programmā “Odi et amo” diriģenta Inta Teterovska vadībā.
Jau tad - pirms 8 gadiem - dievnams bija īsts skaistums, tad vēl bez grīdas, bez torņa, bez siltuma, bet cilvēki jutās apgaismoti, ar cerībām un labām domām. Redzot, kā gadu gaitā, entuziasma vadīta, norisinās celtniecība, atdzimst interjers - Īles baznīca ir viena no vietām, kurās nepieciešams vēlreiz atgriezties. Šajā, apmēram, stundu garajā meditācijā nebūs sensācijas, žilbinošas gaismas vai skaņas, vienkārši - mana (un katra) iekšējā pasaule ar iekšējām cīņām 'par un pret', bet pāri visam - slavinājums dižajam cilvēku paveiktajam darbam un tālākām idejām.” Tā par koncertu pats autors, Ērmaņmuižas saimnieks Uģis Prauliņš, kuram nav svešs atjaunošanas gars.
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Šajos rudens mēnešos mana uzmanība daudzkārt koncentrējas pie Daniila Bulājeva krāšņajām koncerprogrammām, par kurām viņš aizrautīgi stāsta intervijās un sociālajos tīklos, tas ir tik garšīgi, ka uzreiz gribas traukties līdzi viņam uz kādu no Latvijas koncertzālēm, šoreiz ir tā, ka Izcilā igauņu pianiste Irina Zaharenkova atgriežas Rīgā un kā soliste pievienosies kamerorķestrim “Davinspiro Camerata”! Koncertā skanēs dzirkstoša un enerģijas pilna Mendelszona jaunības mūzika!
Iepriekš Irina Zaharenkova Latvijā viesojusies 2019. un 2023. gadā. Viņa ir daudzu starptautisku konkursu laureāte, ieskaņojusi Baha “Goldberga variācijas” un soloalbumu, kurā atskaņo Pahelbela, Haidna, Mocarta un Bēthovena mūziku pie klavierēm, klavesīna un āmuriņklavierēm (“Hammerklavier” jeb “pianoforte”). Bieži koncertē kā continuo mūziķe dažādos orķestros un baroka ansambļos, kā arī spēlē solo ar orķestri.
Āmuriņklavieres ir mūsdienu flīģeļa agrīnais priekštecis, kas 18. gadsimtā pakāpeniski sāka aizstāt klavesīnu. Āmuriņklavieru skanējums atšķiras no mūsdienu klavieru skaņas, un spēlējot jāizmanto cita spēles maniere. Šodien āmuriņklavieres ir liels retums, un vēl retāk ir iespēja tās dzirdēt tāda profesionāļa izpildījumā, kurš pārzina šī instrumenta specifiku. Tādēļ Irinas Zaharenkovas viesošanās Latvijā ir ļoti nozīmīgs notikums!
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Daniils Bulajevs un Irina Zaharenkova kopā spēlējuši jau vairākkārt, bet ar kamerorķestri “Davinspiro Camerata” pianiste satiksies pirmo reizi. Koncerts notiek, pateicoties Jelgavas novada un Lielvircavas muižas atbalstam. Un man bija iespēja mazliet izjautāt arī mūsu izcilo vijolnieku Daniilu Bulājevu un lūk viņa ceļavārdi koncertam: “Manuprāt, šis koncerts būs ļoti īpašs Latvijas kultūrtelpā.
Āmuriņklavieres Latvijā skan neizsakāmi reti. Šoreiz vēl īpašāk ir tas, ka Mendelszona laikmeta instruments ir viens vienīgais Latvijā – Lielvircavas muižā. Un parasti tādi instrumenti nebrauc ārā no savas dzīvesvietas, bet mūziķi brauc pie tiem. Mūsu gadījumā mums paveicās, un šis instruments brauks pie mums uz Rīgu, lai uz tā atskaņotu tieši Mendelszona mūziku. Instruments ir no 1820. gada, taču Mendelszons savu “la minora” klavierkoncertu ir uzrakstījis 1822. gadā. Tātad tas skanēs tik ļoti autentiski, cik vien iespējams!”
“Vēl īpašāk ir tas, ka koncertā uz āmuriņklavierēm muzicēs fantastiskā pianiste Irina Zaharenkova, kura daudz spēlē tieši āmuriņklavieres visā Eiropā. Nesen viņai bija liela Eiropas turneja ar Solu Gabetu, muzicējot tieši uz āmuriņklavierēm, taču pirms koncertiem Rīgā viņa koncertēja Amerikā.”
“Un, protams, arī man kopā ar kamerorķestri “Davinspiro Camerata” būs izaicinājumi, jo instruments būs uzskaņots uz 430 Hz, nevis mums ierastajiem 442 Hz. Tā ir ceturtdaļtoņa starpība, un mums tas būs jauns izaicinājums un pieredze!”
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“Bez Mendelszona klavierkoncerta skanēs arī Mendelszona Ceturtā simfonija stīgām do minorā un stīgu oktets. Daļēji šo koncertu var uztvert arī kā sagatavošanos lielām svinībām nākamgad, jo tas būs pēdējais “Davinspiro Camerata” koncerts 2026. gadā Rīgā, un nākamā tikšanās ar Rīgas publiku būs jau 2027. gadā mūsu piecu gadu jubilejas koncertciklā. Būs trīs ļoti īpaši un briljanti koncerti, taču par to nedaudz vēlāk. Ļoti ceru, ka publika nepalaidīs garām tik unikālu koncertu un mēs visi kopā tiksimies 28. novembrī plkst. 19.00 Mazajā ģildē!”
26. novembrī plkst. 19.00 “Splendid Palace” turpinās kino klasikas izlasi “1967” kopā ar Ditu Rietumu! Šoreiz uz lielā ekrāna Maika Nikolsa filma “Absolvents” (The Graduate, 1967) Kino klasikas izlasi “1967” veido kino teorētiķe Dita Rietuma, kura pirms seansa atklās filmas tapšanas kontekstu, būtiskas nianses un mazāk zināmus faktus.
Filma “Absolvents” stāsta par Bendžaminu Bredoku – nesen koledžu beigušu jaunieti, kurš pēc studijām jūtas apjucis un nezina, ko iesākt ar savu dzīvi. Viņa ikdiena negaidīti mainās, kad viņš uzsāk slepenu romānu ar pievilcīgo un noslēpumaino precēto sievieti Robinsones kundzi. Situācija kļūst vēl sarežģītāka, kad Bendžamins iemīlas viņas meitā Eleinā. Filma asprātīgi un reizē emocionāli atklāj pieaugšanas grūtības, paaudžu konfliktus, mīlestību un cilvēka centienus atrast savu vietu dzīvē.
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Maiks Nikolss par šo darbu saņēma ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" kā labākais režisors. Galvenās lomas atveidotājam Dastinam Hofmanam (Dustin Hoffman) šī bija viņa pirmā lielā kino loma, kas padarīja aktieri pasaulslavenu.
Filma balstīta uz Čārlza Veba (Charles Webb) 1963. gada romānu ar tādu pašu nosaukumu. Filmas skaņu celiņu padarīja leģendāru dueta “Simon & Garfunkel” dziesmas, īpaši "Mrs. Robinson", kas kļuva par vienu no populārākajām dziesmām kino vēsturē.
Filmai bija milzīgi komerciāli panākumi, un tā kļuva par 1967. gada ienesīgāko filmu Ziemeļamerikā. 1967. gadā Absolvents tika iekļauta ASV Nacionālajā filmu reģistrā kā kultūrvēsturiski un mākslinieciski nozīmīga filma. Filma tiek uzskatīta par vienu no darbiem, kas aizsāka tā saukto Jauno Holivudu (New Hollywood), ieviešot drosmīgākas tēmas un modernāku kino valodu.
Kino teorētiķe Dita Rietuma: “Katram ir kāds gads, kas viņam ir īpašs dažādu apstākļu un iemeslu dēļ. Man tāds ir 1967.gads, kad pasaules kino klajā nāca daudzas izcilas filmas, kas liecināja par pārmaiņām pasaules kino ainavā. Šis gads kino vēsturē ir viens no tiem brīžiem, kad šķietami atšķirīgas kino kustības dažādos kontinentos pēkšņi veido vienotu laikmeta portretu. Tas ir gads, kurā kino kļūst drosmīgāks, personiskāks un arī politiskāks, atsakoties no pārliecības, ka filmai jāstāsta tikai labi strukturēts stāsts. Eiropas jaunais kino – Francijas jaunais vilnis un citi Eiropas vitālie kino strāvojumi, tolaik jau bija iekustinājuši, apstrīdējuši klasisko kino valodu, savukārt Holivuda atrodas pārmaiņu priekšvakarā – savas filmas sāk veidot pirmie, tā dēvētās, jaunās Holivudas pārstāvji – režisori, kuriem piemīt drosme pārskatīt klasiskā amerikāņu kino tradīciju. Filmas, ko piedāvāsim izlasē “1967” runā gan par paaudžu konfliktu, seksualitāti, atsvešinātību un brīvības cenu, vienlaikus mainot arī paša skatītāja attiecības ar ekrānu. Tas ir slieksnis starp klasisko kino un modernitāti – brīdis, kad kino sāk ne tikai atspoguļot savu laiku, bet arī aktīvi to pārveidot. Programmas ietvaros līdzās pasaules kino klasikai tiks izrādīta ne tikai Francijas un ASV klasika, bet arī filma ar unikālu likteni - Rolanda Kalniņa filma “Četri balti krekli” – darbs, kas tapis 1967.gadā, bet savu starptautisko festivālu Kannu festivālā piedzīvoja pusgadsimtu vēlāk.”
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Kino klasikas izlase “1967” top sadarbībā ar nodibinājumu “Kinoskola”.
Tas manā kultūrriekšavā nedēļai. Tiekamies!