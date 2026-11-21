Cik turīgi ir 15. Saeimas deputāti? Aizdevumos un uzkrājumos politiķiem deklarēti vairāki miljoni
15. Saeimas deputātu amatpersonu deklarācijas atklāj pārsteidzošus datus par to, cik lielas finanses glabā pārvalda deputāti. Turklāt kāda deputāta ieguldījumu portfelī atrodami arī uzņēmumi, kas joprojām uztur saiknes ar Krieviju, vēsta "Latvijas Televīzija".
Kā liecina LTV apkopotie dati, 16 Saeimas deputāti aizdevuši vairāk nekā 1,2 miljonus eiro un 35 tūkstošus dolāru. Teju pusi jeb 44% no šīs summas veido bijušā satiksmes ministra Ata Švinkas aizdevumi. Viņš aizdevumos deklarējis 550 tūkstošus eiro. Lielākās aizotās summas ir sekojošas:
- 550 797 eiro - Atis Švinka;
- 117 054 eiro Jūlija Stepaņenko;
- 92 500 eiro - Ainārs Šlesers;
- 50 000 eiro - Edgars Štelmahers;
- 109 619 eiro - Māris Ozoliņš''
- 66 000 eiro - Rūdolfs Brēmanis;
- 44 100 eiro un 35 000 dolāri - Andrejs Jakovļevs.
Švinka skaidro, ka aizdevis minētos līdzekļus pats savam uzņēmumam - šogad uzņēmums pārdevis nekustamo īpašumu un aizdevums esot dzēsts. Jakovļevs esot naudu aizdevis draugiem un paziņām, bet Ozoliņš - iekšējiem uzņēmumiem.
Vairāk nekā trīs miljonu eiro uzkrājumi
Tāpat deputātiem ir samērā lieli uzkrājumi, kas banku kontos veido 2,86 miljonus eiro, bet skaidrā naudā - vairāk nekā pusmiljonu. Visvairāk skaidro naudu - 80 tūkstošus eiro - uzkrājis Ainārs Šlesers. Bet viņam ar 66 tūkstošiem eiro seko Jūlija Stepaņenko un viņas vīrs Vjačeslaves Stepaņenko ar 57 tūkstošiem eiro. Lielākie skaidrās naudas uzkrājēji ir:
- 80 000 eiro - Ainārs Šlesers;
- 66 000 eiro - Jūlija Stepaņenko;
- 57 000 eiro un 4410 dolāri - Vjačeslavs Stepaņenko;
- 42 470 eiro - Jānis Džeriņš;
- 40 000 eiro Māris Ozoliņš.
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36 deputāti ir uzņēmumu īpašnieki vai akcionāri
Tāpat 36 deputāti ir arī uzņēmumu īpašnieki vai akcionāri. Kopējā deputātu deklarētā ieguldījumu vērtība pārsniedz 877 000 eiro un 13 000 ASV dolāru. Bet visplašākais uzņēmumu portfelis ir iekšlietu ministram Jānim Dombravam, kuram ir akcijas 12 uzņēmumos. Viņam seko Edvīns Šnore , kurš ieguldījis 7 uzņēmumos un Atis Švinka, kam pieder akcijas un kapitāldaļas četrās Latvijas komercsabiedrībās.
Jāpiemin, ka Šnorem pieder akcijas divos uzņēmumos, kuriem ir saikne ar Krieviju - tirdzniecības gigantā "Alibaba", kurš ir mazākuma akcionārs kopuzņēmumā "AliExpress Russia"; un medicīnas tehnoloģiju uzņēmumā "GE HealthCare Technologies", kuram joprojām ir biroji Maskavā, Sanktpēterburgā un Novosibirskā.
Šnore LTV norāda, ka nav pārskatījis savu portfeli un, piemēram, akcijas uzņēmumā "Alibaba" viņam esot vairākus gadus. "Vai tad nav droši pirkt Amerikas uzņēmumu? Labi, par ķīniešiem mēs varētu runāt, tiem laikam nav nekāda regulējuma. Bet Amerikas un Eiropas uzņēmumi – ja pilsonis pērk šādos uzņēmumos, tad arī tur jāskatās individuāli katram, ko un ar ko viņš tur dara, vai var droši pirkt?" vaicā deputāts. Vairāk skaties video!