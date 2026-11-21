Pagājuši 13 gadi kopš Zolitūdes traģēdijas
Godinot pirms 13 gadiem Zolitūdes traģēdijā bojāgājušos, sestdien, 21. novembrī, cilvēki pulcējās traģēdijas upuru piemiņas vietā, lai noliktu ziedus un ...
FOTO: ar svecītēm un ziediem ļaudis piemin Zolitūdes traģēdijas 13. gadadienu
Godinot pirms 13 gadiem Zolitūdes traģēdijā bojāgājušos, sestdien, 21. novembrī, cilvēki pulcējās traģēdijas upuru piemiņas vietā, lai noliktu ziedus un aizdegtu sveces.
Piemiņas pasākumā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. "Zolitūdes traģēdija atstājusi sāpes, kuras nemēra pagājušajos gados. Aiz katra zaudētā cilvēka ir ģimene, nepateikti vārdi un nepiepildīti sapņi. Katru gadu, kad vien iespējams, atnāku šeit, lai apstātos, atcerētos un domās būtu kopā ar bojāgājušo tuviniekiem. Ar dziļu cieņu pieminu arī glābējus, kuri, glābjot citus, atdeva savu dzīvību," pauda Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
"Mūsu pienākums ir ne vien saglabāt bojāgājušo piemiņu, bet arī savos lēmumos un darbos nepieļaut, ka vienaldzība vai bezatbildība apdraud cilvēka dzīvību," pauž Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
Rīta pusē traģēdijas vietu apmeklēja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš pauda, ka pirms 13 gadiem notikušajā Zolitūdes traģēdijā jautājumu vēl aizvien ir vairāk nekā atbilžu. "Pirms 13 gadiem Zolitūdē, sabrūkot veikalam, dzīvību zaudēja 54 cilvēki. Todien sagruva neskaitāmu ģimeņu dzīve un drošības sajūta. Glābēji, veikala darbinieki un pircēji. Cilvēki ar sapņiem, plāniem un nākotni. Viņiem parasta diena pārvērtās šausmīgā traģēdijā," uzsvēra Rinkēvičs.
"Bet skaidrs ir viens - nekādas ērtības vai ātrums nedrīkst būt svarīgāki par mūsu pašu drošību, veselību un dzīvību. Nekad. Lai mūžīga piemiņa upuriem," pauda prezidents.
Šodien aprit 13 gadi kopš Zolitūdes traģēdijas: 2013. gada 21. novembrī, iebrūkot veikala „Maxima” jumtam, bojā gāja 54 cilvēki, tostarp trīs glābēji, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Katru gadu nelaimes vietā pulcējas cietušie un bojāgājušo tuvinieki.
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Šogad Zolitūdē, Priedaines ielā 20A, atklāts Atceres dārzs. Tā centrā ir Klusuma pakalns, vietā, kur atradās nogruvušās jumta konstrukcijas, bet dārzā izvietotas 54 pulēta nerūsējošā tērauda sfēras — viena par katru bojāgājušo. Viņu vārdi iegravēti Atmiņu sienā. Dārzu ieskauj lineārais parks, kas piemiņas vietu savieno ar apkārtējo pilsētvidi.
Būveksperti secinājuši, ka jumts iegruva nepareizi aprēķinātu konstrukciju slodžu dēļ. Krimināllietā par vainīgu atzina tikai būvinženieri Ivaru Sergetu, piespriežot viņam cietumsodu, profesijas aizliegumu un 5,5 miljonu eiro kompensāciju cietušajiem. Tomēr spriedums vēl nav stājies spēkā, un lieta apgabaltiesā tiek skatīta vēlreiz. Līdzās Sergetam apsūdzētas vēl vairākas personas. Tiesas process Rīgas apgabaltiesā turpināsies nākamā gada 24. februārī.