Partiju "Progresīvie" turpmāk vadīs Lāce un Dubovska
Turpmāk partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētājas būs bijusī kultūras ministre Agnese Lāce un Elīza Dubovska, sestdien nolēma politiskā spēka kongress.
Partijas valdē ievēlēti Andris Šuvajevs, Jana Simanovska, Antoņina Ņenaševa, Lāce, Marta Kotello, Mārtiņš Staķis, Marta Bogustova, Atis Švinka, Dubovska, Selma Levrence un Sindija Mierture.
Vēlāk izvēlētas arī līdzpriekšsēdētājas, par tām kļūstot bijušais kultūras ministrei, tagad Saeimas deputātei Lācei, kā arī Dubovskai, kura ir bijusi partijas Ētikas komisijas priekšsēdētāja, ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja un Revīzijas komisijas priekšsēdētāja.
Līdz šim partiju vadīja Šuvajevs un Lāce. Šuvajevs jau kongresa sākumā paziņoja, ka nevirzīs savu kandidatūru uz partijas līdzvadītāja amatu.
"Progresīvo" Revīzijas komisijā ievēlēta Paula Zvejniece, Mairita Lūse un Kristaps Opincāns. Savukārt Ētikas komisijā darbosies Anna Norvele, Kalvis Engīzers un Andris Alksnis. Kā ziņots, saskaņā ar Lāces kongresa atklāšanā pausto mazaizsargāto grupu aizstāvība un mediju neatkarība arī turpmāk būs partijas "Progresīvie" dienaskārtībā.
Savā uzrunā viņa atzina, ka šonedēļ Latvijā svētku noskaņu aizēnoja pašapmierinātība. "Steiga, varbūt satraukums, bet tomēr galvenokārt pašapmierinātība. Steigā tika virzīta apstiprināšanai valdība, kuru Latvijas sabiedrībai nebija iespējams iepazīt laikus. Steigā tika prezentēta valdības deklarācija, kurā bija pazudis cilvēks," sacīja politiķe.
Viņasprāt, idejās par iespējamiem budžeta samazinājumiem tiek apdraudēts atbalsts personām ar invaliditāti, ģimenēm un pilsoniskajai līdzdalībai. Sabiedrībā, kurā sarūk to cilvēku skaits, kuri jūtas pieņemti Latvijā, pirmie sitienam pakļauti tie, kuri uzdrošinās runāt kritiski vai kuru balsis paliks nesadzirdētas, pauda Lāce.
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Tā neesot politika, kuru atbalsta "Progresīvie". Politiskais spēks esot kā prioritātes esot izcēlis piekļūstamību, mediju neatkarības stiprināšanu un sabiedrības līdzdalību.
"Mazaizsargāto grupu aizstāvība, mediju neatkarība un pilsoniskā līdzdalība neizbēgami būs mūsu dienaskārtībā arī turpmākajā politiskajā cēlienā. Jau šobrīd varam nešaubīties, ka pilsoniskā sabiedrība un mediji pieredzēs uzbrukumus - "treileris" tam jau ticis nodrošināts pēdējos mēnešos, tostarp mazinot uzticēšanos sabiedriskajam medijam brīdī, kad valstī ir krīze," apgalvoja Lāce.
Uzrunā partijas biedriem viņa uzsvēra, ka nozīmīgs ir katra ieguldījums, nesot partijas idejas un nostājas pie pusdienu galdiem ģimenes svētkos, skaidrojot tās saviem darba kolēģiem un pat nejauši sastaptiem kasieriem vai taksometru šoferiem.
"Mums līdzdalības, mediju neatkarības un cilvēktiesību vērtības šķiet pašsaprotamas. Mūsu darbs nebūs noslēdzies, kamēr tas nebūs pašsaprotami Latvijas sabiedrībā un politikas veidošanā kopumā," mudināja bijusī kultūras ministre