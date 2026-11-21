Atriebjas par faktu pārbaudi? "Reportieri bez robežām" un LŽA vadītāja aicina Kulbergu un viņa komandu pārtraukt centienus diskreditēt medijus
Starptautiskā mediju aizsardzības organizācija "Reportieri bez robežām" kā arī Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valdes priekšsēdētāja Anastasija Tetarenko-Supe aicinājusi Latvijas premjerministru un viņa biroja vadītāju Mareku Gruškevicu pārtraukt mēģinājumus diskreditēt medijus.
""Reportieri bez robežām" aicina Andri Kulbergu un viņa biroja vadītāju Mareku Gruškevicu pārtraukt mēģinājumus diskreditēt plašsaziņas līdzekļus, kas rūpīgi izvērtē valdības plānus," vietnē "X" norāda organizācija. Tā paudusi sašutumu par Kulberga biroja vadītāja izteikumiem, kuros viņš "atriebjoties par faktu pārbaudi" paudis bažas par mediju saņemtajām dotācijām.
#Latvia: RSF calls on @AndrisKulbergs & his chief of staff @MGruskevics to stop trying to discredit media outlets scrutinising government plans. Citing grants to TVNET in retaliation for a fact-check risks intimidating journalists. Public funding must not be a means of pressure. https://t.co/x43G1iAeC0— RSF (@RSF_inter) November 21, 2026
Organizācija skaidro, ka "valsts finansējums nedrīkst būt spiediena līdzeklis" un uzsver, ka šādā veidā "pastāv risks iebiedēt žurnālistus".
"Reportieri bez robežām" savā publikācijā atsaucās uz medija "Tvnet" publikāciju, kurā tika pētīts Kulberga ierosinātais taupības plāns. Pie raksta publikācijas vietnē "X" medijs pievienoja komentāru: "No kurienes šai naudai vajadzētu rasties, vai prezentācijas dažādās daļās redzamie skaitļi sakrīt un vai dati, uz kuriem atsaucas premjers, nav novecojuši?".
Uz medija ierakstu vietnē "X" Kulberga biroja vadītājs Mareks Gruškevics atbildēja, ar komentāru: "Es zinu, kur var rasties …". Un savam ierakstam pievienoja finansējuma uzskaitījumu, kas medijam piešķirts no Mediju atbalsta fonda.
Arī Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anastasija Tetarenko-Supe par notikušo paudusi sašutumu. "Lūdzu, paskatieties uz situāciju abpus Latvijai. Neatkarigu mediju diskreditācija un apspiešana ir tikai viens no soļiem, kā drūp demokrātija," viņa norādījusi vietnē "X".
Lūdzu, paskatieties uz situāciju abpus Latvijai. Neatkarigu mediju diskreditācija un apspiešana ir tikai viens no soļiem, kā drūp demokrātija.— Anastasija Tetarenko-Supe (@te_anastasija) November 21, 2026
Arī Kulbergs izpelnījies plašu kritiku, kad 2026. gada 11. novembrī sociālajos tīklos publicēja ierakstu, kurā aicināja iedzīvotājus patiesību meklēt tieši viņa personīgajos kanālos, nevis uzticēties mediju virsrakstiem.
Viņš šādu viedokli pauda pēc tam, kad bija prezentējis četru gadu valsts finanšu sakārtošanas plānu, kurā bija pausti vairāki ierosinājumi kā uzlabot valsts finanšu stāvokli, tai skaitā ierosinājums budžeta taupības nolūkos pārskatīt pabalstus un nodokļu atvieglojumus valstī.
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"Latvijas Sabiedriskais medijs" publikācijā par Kulberga prezentēto plānu virsrakstā lika uzsvaru uz premjera ierosinājumiem pārskatīt konkrētus pabalstus budžeta taupības nolūkos, izraisot premjera neapmierinātību.
"Ziņu virsraksti tevi maldina, ja gribi zināt patiesībā, kas notiek no tiešā avota, tad seko manām ikdienas atskaitēm un netiec maldināts," vietnē "X" norādīja premjers, piebilstot, ka ziņu virsraksti esot aplami, sagrozīti un nepatiesi, un tie manipulējot ar sabiedrības domu.