Vīrietis, iespējams, devās uz ārstniecības iestādi.
112
Šodien 17:05
Valsts Policija Liepājā meklē 66 gadus veco Normundu Didžus
Valsts policija Liepājā meklē bezvēsts pazudušo 1960. gadā dzimušo Normundu Didžus, kurš šī gada 20. novembrī ap pulksten 20.00 izgāja no adreses Liepājā, Flotes ielā un pazuda bez vēsts.
Saņemtas ziņas, ka viņš, iespējams, devies uz slimnīcu. Pazīmes: Vidējas miesas būves, smagnēja gaita, nekopti mati un bārda. Bija ģērbies tumšas krāsas jakā. Vīrietim ir veselības problēmas, tostarp iespējami atmiņas zudumi.
Vīrietis, iespējams, devās uz ārstniecības iestādi.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112.