Bezvēsts prombūtnē bijušais Normunds Didžus ir veiksmīgi atrasts.
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Šodien 17:05
Papildināts:Šodien 22:51
Liepājā bezvēsts pazudušais Normunds Didžus ir atrasts
Valsts policija ziņo, ka Liepājā bezvēsts pazudušais 1960. gadā dzimušais Normunds Didžus ir veiksmīgi atradies.
Jau ziņots, ka vīrietis šī gada 20. novembrī ap pulksten 20.00 izgāja no adreses Liepājā, Flotes ielā un pazuda bez vēsts. Sākotnēji tika saņemtas ziņas, ka viņš, iespējams, devies uz slimnīcu. Pazīmes: Vidējas miesas būves, smagnēja gaita, nekopti mati un bārda. Bija ģērbies tumšas krāsas jakā. Vīrietim ir veselības problēmas, tostarp iespējami atmiņas zudumi.
PAPILDINĀTS 21. novembrī pulksten 22:05 Bezvēsts prombūtnē bijušais Normunds Didžus ir veiksmīgi atradies! 🤝🏼 Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju!— Valsts policija (@Valsts_policija) November 21, 2026