Politiskā partija "Saskaņa" nolemj pašlikvidēties
Sestdien partijas "Saskaņa" kongresā pieņemts lēmums par tās likvidēšanu, sociālajos medijos ziņo politiskā spēka valdes loceklis Valērijs Agešins.
Viņš informē, ka bija partijas biedrs vairāk nekā 25 gadus. Taču politiķis esot pārliecināts, ka lēmums par likvidāciju ir "absolūti loģisks un vienīgais pareizais".
"Pēc nesenajām vēlēšanām parlamentā ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka Latvijā šobrīd tādi jautājumi kā sociālais taisnīgums, cilvēktiesības, cīņa pret nevienlīdzību, bagātības nodoklis amatpersonām, ministriem un parlamenta deputātiem, parasto strādājošo interešu aizstāvība, rūpes par "mazo cilvēku", kā arī izdienas pensijas pedagogiem diemžēl interesē tikai nedaudzus," apgalvo Agešins.
Viņaprāt, pašlaik politikā dominē populisms - racionāla argumentēšana tagad bieži zaudē spilgtiem simboliem, lozungiem, tēliem un emocijā. "Tāpēc šajā reizē par "Saskaņas" programmu nobalsoja nedaudzi, cilvēki lielākoties atnāca nobalsot par konkrētiem kandidātiem," uz vēlēšanām atskatās politiķis.
Viņaprāt, vēlēšanas varēja kļūt par "Saskaņas" iespēju apvienoties, atgūties, taču partija un kandidāti nestrādāja sinhroni kā viena komanda.
"Rezultātā šis mēģinājums "Saskaņai" izrādījās pēdējais. Lai tas kalpo par nopietnu brīdinājumu tām politiskajām organizācijām, kuras patiesi vēlas strādāt valsts, savas pilsētas vai novada, nevis savu interešu labā," mudina partijas pārstāvis.
"Saskaņa" priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs iepriekš laikrakstam "Diena" sacīja, ka, iespējams, šis būs partijas pēdējais kongress. "Likšu priekšā pašlikvidēties, gribu ātrāk to beigt, lai kaut kādā veidā palīdzētu tiem, kuri mūsu garās vēstures laikā caur mums ir gājuši, un lai viņiem nebūtu jāskatās uz "Saskaņas" mokām," pauda politiķis.
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Aģentūrai LETA viņš iepriekš atzina, ka sliktie rezultāti 15. Saeimas vēlēšanās ir saistīti ar apātiju un līdera nespēju pamodināt partiju.
"Es darīju, ko varēju. Daudz kas arī izdevās, bet neizdevās galvenais - pamodināt partiju. Pārējais ir pastarpināti. Man neizdevās pamodināt vēlmi mūsu ideālus tiražēt, es neuzmodināju partiju un miegam ir tendence pāriet letarģiskajā," sacīja pieredzējušais politiķis.
Viņš uzskata, ka apātija bija saistīta ar līderu pievienošanos citiem politiskajiem spēkiem, no kuriem viņi turpināja uzrunāt gan "Saskaņas" biedrus, gan vēlētājus. Tāpat esot arī vispārējā neticība. "Vesela puse vēlētāju palika mājā. Tā ir ļoti slikta ziņa Latvijai," piebilda Urbanovičs.
"Saskaņa" 15. Saeimas vēlēšanās startēja kopā ar Centra partiju, atjaunojot politiskās apvienības "Saskaņas centrs" darbību, un ieguva vien 0,820% vēlētāju atbalstu.