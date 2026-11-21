Latvijas-Baltkrievijas robežas uzraudzībai plāno novirzīt 512 000 eiro
Lai segtu izdevumus par pastiprinātu Latvijas-Baltkrievijas robežas uzraudzību, Iekšlietu ministrijas (IeM) padotības iestādēm plānots novirzīt 511 877 eiro, liecina IeM sagatavotā rīkojuma projekta anotācija, kas pieejama Tiesību aktu projektu portālā.
Finansējumu plānots pārdalīt no IeM budžeta programmas "Iekšējās drošības akadēmija" 2024.-2026. gada prioritārā pasākuma "Kvalitatīvas izglītības ieguves nodrošināšana tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām".
Lielākā daļa finansējuma jeb 475 504 eiro paredzēti izdevumu segšanai par robežuzraudzības pasākumu īstenošanu laikposmā no 1. oktobra līdz 31. oktobrim, tostarp amatpersonu virsstundu darbu, piemaksām par darbu nakts laikā un paaugstināta riska un slodzes apstākļos, kā arī komandējumiem, ēdināšanu, pārtiku un degvielas iegādi.
No šīs summas 373 146 eiro paredzēti Valsts robežsardzei, 90 500 eiro - Valsts policijai, bet 11 858 eiro - Valsts drošības dienestam.
Savukārt 36 373 eiro paredzēti, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas saistībā ar vidējās izpeļņas pieaugumu pēc virsstundu darba un piemaksu izmaksas. No tiem 31 084 eiro paredzēti Valsts robežsardzei, bet 5289 eiro - Valsts policijai.
Kā norādīts anotācijā, finansējuma pārdale iespējama, jo Iekšējās drošības akadēmijas attīstībai paredzētajā pasākumā šogad prognozēta 597 951 eiro neapguve. Tā veidojusies mazāka studējošo skaita dēļ - septembrī plānoto 329 studējošo vietā faktiski tika uzņemti 214. Turklāt plānoto 636 studiju vietu vietā faktiskais vidējais studiju vietu skaits šogad ir 507.
Kā vēstīts, valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pērn Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
2023. gadā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 13 863 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ uzņemti 428 cilvēki. Savukārt 2022. gadā tika novērsti 5286 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, savukārt 217 cilvēkiem humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana netika liegta.
Latvija ar Baltkrievijas organizēto nelegālo migrantu spiedienu saskaras kopš 2021. gada augusta.