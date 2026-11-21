Uz Latvijas ceļiem vairākās avārijās cietušos nācies atbrīvot glābējiem
Aizvadītajā diennaktī vairākās avārijās cietušo atbrīvošanai bija nepieciešama glābēju palīdzība, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Piektdien plkst. 7.45 VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Platones pagastu, kur bija notikusi trīs vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no vienas no automašīnām atbrīvoja cilvēku, izmantojot hidrauliskos instrumentus, un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Divi cilvēki no automašīnām izkļuva pirms VUGD ierašanās.
Negadījuma vietā atvienotas automašīnas akumulatoru klemmes un sakārtota ceļa braucamā daļa. Plkst. 9.08 glābēju darbs notikuma vietā noslēdzās.
Šorīt neilgi pirms plkst. 5 saņemts izsaukums uz Valmieras novada Brenguļu pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna un apgāzusies uz sāniem. Glābēji no automašīnas atbrīvoja cilvēku, izmantojot hidrauliskos instrumentus, un nogādāja līdz NMPD mediķu automašīnai.
Plkst. 6.20 VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās. Saskaņā ar Valsts policijas sniegto informāciju aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 148 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas septiņas personas. Ievērojama daļa avāriju - 88 - notikusi galvaspilsētā un apkārtnē. Divi no negadījumos cietušajiem bijuši gājēji.