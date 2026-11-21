Latvijas pilsētā iedzīvotāji specoperācijas dēļ gandrīz diennakti netiek ārā no mājām
Valmieras novada Sedas pilsētas iedzīvotāji piedzīvoja satraukuma pilnu diennakti, kad viņu daudzdzīvokļu māju ielenca dažādu operatīvo dienestu darbinieki. Iedzīvotājiem tika aizliegts doties ārā, bet speciālisti aizsargtērpos meklēja bīstamas vielas.
Aptuveni 24 stundas Sedā, Saules ielā, esošās daudzdzīvokļu mājas pirmās kāpņu telpas iedzīvotāji bija spiesti palikt savos dzīvokļos. Teritoriju ap ēku bija norobežojuši dažādu dienestu darbinieki, taču iedzīvotājiem netika sniegti sīkāki paskaidrojumi par notiekošo.
Dienestu darbinieku galvenā uzmanība bija pievērsta vienam no pirmā stāva dzīvokļiem, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
"Neviens nevienam neko nepaskaidroja. Pateica, lai sēžam mājās un nerādāmies ārā. Viss bija kā filmā. No rīta pamodos, un bija sajūta, it kā tas viss būtu bijis sapnis. Ļoti nepatīkama sajūta," stāstīja kāda vietējā iedzīvotāja.
Saskaņā ar raidījuma "Degpunktā" rīcībā esošo informāciju Latvijas operatīvo dienestu darbības varētu būt saistītas ar izmeklēšanu par mēģinājumu uzbrukt bezpilota lidaparātu ražošanas uzņēmumam Igaunijā.
Iepriekš Igaunijas Drošības policija aizturēja astoņus Latvijas iedzīvotājus aizdomās par līdzdalību uzbrukuma gatavošanā. Aizturēto vidū ir četri Latvijas pilsoņi un četri nepilsoņi. Saskaņā ar Igaunijas tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju visiem astoņiem ir slāviska izcelsme.
Par iespējamo uzbrukuma mērķi bija izraudzīts uzņēmums "Threod Systems", kas atrodas Vīmsi. Saskaņā ar pieejamo informāciju spridzināšanas mēģinājums varētu būt organizēts pēc Krievijas militārā izlūkdienesta pasūtījuma.
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Izmeklēšanas ietvaros Latvijas tiesībsargājošās iestādes veica procesuālās darbības deviņos ar lietā iesaistītajām personām saistītos objektos. Iespējams, viena no šīm vietām bija arī māja Sedā, tomēr raidījumā nav sniegts oficiāls apstiprinājums šādai saistībai. Kratīšanu laikā tika izņemti sprādzienbīstami priekšmeti, munīcija un pirotehnika.
Kaimiņi pastāsta par vīrieti, kura dzīvoklī veikta kratīšana
Mājas iedzīvotāji apgalvo, ka vīrietis, par kura dzīvokli interesējās operatīvo dienestu darbinieki, strādājis par tālbraucēju šoferi.
Pēc kaimiņu teiktā, viņš reti uzturējies mājās, dzīvojis klusu un mierīgu dzīvi un nekad nav radījis aizdomas. Tāpēc daudzo dienestu darbinieku ierašanās mājas iedzīvotājiem bijusi pilnīgs pārsteigums.
Pagaidām raidījuma "Degpunktā" žurnālistiem nav zināms, kas noticis ar vīrieti un vai viņš ir saistīts ar izmeklēšanu par plānoto uzbrukumu Igaunijas uzņēmumam. Vienlaikus izskanējusi informācija, ka prokuratūra vērsusies tiesā ar lūgumu piemērot apcietinājumu pieciem no astoņiem šajā lietā aizturētajiem.